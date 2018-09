Monaco a eu peur des Crocos

Maladroits, les Monégasques n'ont pas su trouver le chemin pour renverser un attachant promu nîmois (1-1). Résultat, Monaco n'a toujours pas gagné à domicile et poursuit sa série noire de six matchs sans victoire. Les temps sont durs pour Jardim et sa troupe.

Monaco (4-2-3-1) : Benaglio – Raggi, Glik, N'Doram, Barreca – Aït Benasser, Tielemans - Mboula (Grandsir, 60e), Traoré (Sylla, 77e), Diop (Golovin, 71e) - Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.



Nîmes Olympique (4-4-2) : Bernardoni – Paquiez, Libohy, Briançon, Alakouch (Landre, 84e) – Valls (Depres, 74e), Bobichon, Ripart, Thioub (Diallo, 61e) – Guillaume, Bozok. Entraîneur : Bernard Blaquart.

Rassurer les autres, et surtout se rassurer soi-même. Voilà quel était le dilemme du Monaco Jardim, trois jours après une défaite à domicile face à un adversaire d'un rang supérieur comme l' Atlético de Madrid. Pour tenter d'inverser une dynamique qui n'a plus vu les Monégasques gagner un match depuis la 1journée à Nantes (1-3), Jardim avait pourtant fait six changements dans son onze de départ pour faire tourner les vents en sa faveur. Il n'en a rien été, même si ce soir, Monaco a eu plusieurs fois en vue la lumière menant vers le succès. L' ASM a finalement dû se résoudre à partager les points avec des Nîmois qui n'en demandaient pas tant.Au stade Louis-II, c'est bien le Nîmes Olympique qui séduit le plus la jet-set du Rocher. Des relances au sol, des combinaisons qui font du mal à l'arrière-garde monégasque et un jeu attrayant loin du bloc compact souvent à la mode pour des promus se déplaçant à Monaco . C'est même tout logiquement les Crocos qui vont alors passer devant, le capitaine Briancon reprenant majestueusement de la tête un coup franc bien botté par Bobichon (19). Une réalisation loin d'être anodine, puisqu'elle fait du promu nîmois le premier depuis Nice en 2002-2003 à inscrire au moins un but lors des six premières journées.L' ASM a touché le fond, mais elle va finir comme souvent par se relever grâce à la qualité de ses individualités. Plein axe, Falcao percute et place un ballon (dévié) hors de portée de Bernardoni moins de dix minutes après l'ouverture du score nîmoise (27). Jardim retrouve le sourire et rigole même avec le quatrième arbitre, un regain de pep's qui coïncide avec celui retrouvé par sa formation. Nîmes laisse plus d'espaces, et Falcao n'est pas loin de s'offrir un doublé, mais son coup deest détourné de justesse par Bernardoni (38). Juste avant la pause, le portier nîmois est une nouvelle fois vigilant sur un vicieux coup franc de Tielemans.Dès le retour des vestiaires, les 22 acteurs décident de mettre un peu de piment dans un plat qui n'attendait que de recevoir un soupçon d'assaisonnement. Le jeune Diop claque une superbe volée détournée magistralement par Bernardoni (47), avant que Falcao ne voit sa reprise repoussée par la barre du portier à la chevelure manquante. Nîmes essaye toujours de jouer, mais reste dangereux seulement sur coup franc et via Briançon qui ne transforme pas une nouvelle offrande de Bobichon (51). Le temps passe, et l'attraction de ces vingt dernières minutes est bien la première foulée de l'international russe Golovin sous le maillot rouge et blanc. De la technique, un peu de, le golden boy du Caucase laisse entrevoir de belles promesses pour les prochains mois. Ce soir d'ailleurs, Monaco devra en grande partie se contenter de ça.