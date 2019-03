Rendez-vous en terre inconnue

En déplacement en Moldavie vendredi soir, l'équipe de France commence sa campagne de qualifications pour l'Euro 2020 avec l'objectif de refermer les failles ouvertes à l'automne.

Par Maxime Brigand

En fin stratège qu'il est, Didier Deschamps sait que chaque bataille est unique, qu'il faut savoir différencier les aventures. Invité à réfléchir sur l'état de son groupe jeudi dernier, au siège de la FFF, le sélectionneur des Bleus a pris quelques secondes de réflexion avant de s'allumer : «wild card(...)» Les Bleus sont de retour aux affaires vendredi et s'apprêtent à démarrer une nouvelle quête, dont le point A s'appelle Chişinău, où l'équipe de France n'a jamais foutu les pieds. Mais comment appréhender la chose ?La dernière fois que ces gars ont été vus ensemble, c'était lors d'une victoire au Stade de France contre l' Uruguay (1-0). Rien d'éclatant, tout le monde était d'accord sur ce point. Ce soir-là, l'essentiel était de se rassurer, quatre jours après une défaite troublante à Rotterdam (2-0) venue réveiller les failles ouvertes lors d'un France Islande (2-2) joué à Guingamp , en octobre. Une période qui avait surtout vu Hugo Lloris secouer ses potes : «» Cette semaine, Deschamps en a remis une couche, rappelant à son groupe qu'il lui était interdit de «» tout en ouvrant la porte de la gestion de l'après-fête : «» Il paraît que le succès gomme tout, qu'il peut aveugler et masquer les manques. Et la défaite, elle, comment mesurer son poids ? «, répond le premier entraîneur de France dansjeudi.» À comprendre : si la claque de Rotterdam a été reçue «» (Lloris), elle était bonne à prendre.L'heure n'est pas à la douleur, c'est autre chose. Dans la tête de Didier Deschamps , la campagne de qualifications qui s'ouvre vendredi soir en Moldavie doit accoucher d'une «» . En matière de joueurs ? Pour l'instant, non, Deschamps préférant pour le moment abattre la carte du «» (ce que ne peut avoir Clément Lenglet sans être convoqué) et du « groupe » à son sens premier : un ensemble d'individus capables de vivre ensemble sans se tirer dans les pattes. En matière de jeu, alors ? N'oublions pas qui est Didier Deschamps , un «» plus qu'un «» comme il l'expliquait dans le n°100 de. Résultat, jusqu'à l'Euro 2020, les Bleus ne se chercheront pas un nouvel argumentaire et chercheront avant tout à conserver ce qui a construit leur sacre mondial : «» . C'est tout ? «» , poursuit Deschamps dansSi le temps des célébrations est terminé, l'équipe de France ne changera donc pas dans le fond. Il faut s'y préparer. Que verra-t-on en Moldavie , vendredi soir ? Probablement neuf finalistes (Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann, Giroud) alignés d'entrée, peut-être un dixième ( Blaise Matuidi est en balance avec Kingsley Coman côté gauche), et Lucas Digne , qui profite des absences combinées de Lucas Hernandez et Benjamin Mendy au poste de latéral gauche. Deschamps n'est jamais venu pour bâtir : il est là pour entretenir, mais jusqu'à quand ? La visite à des Moldaves qui s'apprêtent à accueillir «» de leur histoire selon leur sélectionneur, Alexandru Spiridon , et la réception de l' Islande lundi prochain livreront des réponses. En attendant, Spiridon en est convaincu : «» Mais elle a des failles sur lesquelles travailler. C'est reparti pour le grand voyage.