Moise Kean visé par des cris de singe face à Naples

La Série A va-t-elle enfin sévir ?Lors de la rencontre opposant la Juventus et le Napoli qui s'est déroulée ce jeudi soir, Moise Kean a une nouvelle fois été victime de racisme. L'attaquant italien entré en jeu à la 75e minute a été visé par des cris de singes sur une de ses premières prises de balle devant le parcage visiteurs du Juventus Stadium, rempli de supporters napolitains.Un acte détestable devenu une routine en Série A : Kalidou Koulibaly Ronaldo Vieira et Michy Batshuayi en ont tous déjà fait les frais. Pour Moise Kean, c'est loin d'être la première fois que cela se produit. En 2019, lors d'une rencontre face à Cagliari, lui et Matuidi avaient déjà été ciblés par ces cris. Leonardo Bonnucci avait alors déclaré que Kean aurait dû célébrer son but avec ses coéquipiers et que la faute entre lui et les supporters était partagée à 50-50 Cette fois-ci, on se passera de ses commentaires.