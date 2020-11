Moins de 500 000 abonnés à Téléfoot

JB

Personne n’est étonné. Mediapro est dans la tourmente depuis de nombreuses semaines maintenant . Et l'audit financier réalisé par un cabinet indépendant a de nouveau mis en avant les failles du groupe sino-espagnol qui avait acquis les droits de la Ligue 1 pour 780 millions d'euros par an (et ceux de la Ligue 2 pour 34 millions d'euros) sur la période 2020-2024. Comme le révèle, si la chaîne espérait pouvoir rassembler plus de trois millions d'abonnés pour équilibrer les comptes, elle n'en compte aujourd'hui que 480 000.En attendant, les discussions entre la LFP et Mediapro continuent. Et le conciliateur Marc Sénéchal est obligé de rapidement trouver une solution, car il doit présenter un plan de sortie de crise avant le 4 décembre. Le groupe détenu par Jaume Roures n’a pas payé l’échéance d’octobre (172 millions) et ne payera pas celle de décembre (172 millions), la LFP ne croit donc plus en Mediapro. Et la solution Canal+ devient de plus en plus évidente Une crise qui n'empêchera pas les plus passionnés de se régaler devant un délicieux Strasbourg-Rennes ce vendredi soir.