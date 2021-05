Moi, Moffi méchant

Une « spéciale » à la Thierry Henry

« La décision de Terem de devenir professionnel n’a rien à voir avec ma carrière. »

Calabar à l’armoricaine

« Terem ne pouvait même pas effectuer les exercices physiques les plus simples comme les pompes. Comme beaucoup de jeunes joueurs, il avait une mauvaise finition. »

Pompes difficiles et échéance de visa

« Le week-end, on allait souvent au cinéma. Je lui donnais toujours le sourire et le moral pour qu’il soit libre dans sa tête, je peux dire que ma présence l’a beaucoup aidé moralement. »

« Il est très proche de la sélection »

On ne sait pas si la remontée du FC Lorient en Ligue 1 cet été a été accompagnée de la découverte de gisements de pétrole en terres morbihannaises, mais force est de constater que les Merlus ont claqué sans compter sur le marché. Deux arrivées ont surtout fait grossir l’enveloppe budgétaire de Loïc Féry : Adrian Grbić, arrivé de Clermont pour près de dix briques, et Terem Moffi, déboulant de Courtrai (Belgique) à la fin du mercato pour huit. Valeur sûre de Ligue 2 que plusieurs formations de l’élite s’arrachaient à l’intersaison , l’Autrichien semblait avoir les cartes en main pour s’imposer au Moustoir. Mais c’est le Nigérian, dont personne n’avait réellement entendu parler jusqu’ici, qui a mis tout le monde d’accord en poussant Grbić sur le banc pour devenir un épouvantail du onze de Christophe Pélissier et en envoyant quatorze caramels pour sa première saison dans un des cinq grands championnats européens. Avec des mois de janvier et avril hors du commun, une victoire offerte aux siens contre Paris , des doublés à Louis-II et au Vélodrome, un triplé face à Bordeaux et, au bout, un maintien désormais en bonne voie pour le champion de l’antichambre en titre. Scotchant.Personne ne s'attendait vraiment à un tel succès, au moment où le gaucher a débarqué du Plat Pays avec, pour principale ligne sur le CV, cinq pions en deux mois et demi de Jupiler League. Personne, sauf peut-être le directeur sportif des Merlus, Christophe Le Roux, ainsi que ses scouts :, rembobine l’ancien milieu offensif Stéphane Pédron, aujourd’hui membre de la cellule du recrutement du FCL.Des doutes, c’est également ce qui a accompagné sa venue à Courtrai - après un essai non concluant à Mouscron - en janvier 2020, depuis la Lituanie où il avait fait ses premiers pas en pro. Coéquipier en Belgique, Larry Azouni le confesse : il a pu être mauvaise langue, surtout après la première fantôme de Moffi lors d’un obscur match amical sur la pelouse du VVV Venlo (Pays-Bas) lors duquel il était passé à côté de son sujet deux jours après sa signature., explicite Azouni. Surtout, le buteur se met dans la poche le stade des Éperons d'or quelques semaines plus tard avec une prestation de cador lors de la réception de l’ogre Bruges pour son troisième match avec les Kerels., déballe avec plaisir Ilombe Mboyo, que Moffi considérait comme son grand frère à Courtrai. l’Ivoirien Simon Deli actuellement au Sparta Prague, NDLR).Cet aplomb, le gamin l’a progressivement gagné depuis son enfance à Calabar, métropole nigériane où il a touché ses premiers ballons dans la rue, et grandi au milieu d’une famille de confession pentecôtiste, mais aussi de footeux fans de Chelsea (). Le père Leo, aujourd’hui avocat, est un ancien gardien de but pro ayant sillonné une flopée de clubs du pays : le Black Cats FC d’Ogoja, le Vasco de Gama FC d’Enugu, l’Elkanemi FC de Maiduguri, le Calabar Rovers FC et enfin l’Enugu Rangers FC. L’occasion d’évoluer aux côtés de Chuka Iwobi, père d’Alex (Everton) , mais aussi du grand Taribo West , alors à ses débuts., lâche le paternel.Après une formation - entre ses onze et ses dix-sept ans - à la Clique Sports Academy de Lagos, la plus grande ville du pays, le fiston a bénéficié d’un petit coup de pouce du destin lui permettant de mettre le cap sur l’Europe peu avant sa majorité. Grâce à l’amitié qui lie les pères Moffi et Iwobi, Terem voit l’agent Emeka Obasi le prendre sous son aile (il s’occupe d’ailleurs toujours de lui). Son néo-représentant lui dégote alors une bourse d’études au sein de l’école Buckswood - au sud de l'Angleterre -, dont l’équipe de foot a déjà sa petite réputation., se rappelle Giles Sutton, le directeur de l’établissement.Outre-Manche, Terem passe un diplôme en gestion des affaires, poursuit Sutton, qui garde un excellent souvenir d’un Terem. C’est d’ailleurs grâce à lui et ses équipes que le Nigérian et ses trois potes ont pu se fondre dans le moule, à la fin de leurs études :Terem le milieu paresseux devient un attaquant supersonique, reste une année au sein de cette école située à Uckfield et aligne pas mal de pions qui lui ouvriront les portes du monde pro.Et cela passera par la Lituanie pour une première expérience au FK Kauno Žalgiris, dernier de première division., explique Darius Šinkūnas, team manager du club. Une vraie terre inconnue pour le joueur, obligé de fouiller Google pour savoir où il met les pieds :, témoigne son père. Lorsqu’il se pose à l’est de la mer baltique en août 2017, Moffi est très loin de la Ligue 1, et pas qu’au sens littéral. Dans la deuxième plus grande ville du pays, la mayonnaise ne prend pas. Longtemps cocooné à Buckswood, le Nigérian peine notamment à sortir de son nid., continue Šinkūnas. Sur le pré aussi, le jeune Terem - à peine majeur - rame :Avec un seul caramel en huit apparitions (et pas le moindre succès), son bilan à Kaunas pue la lose.Et ce n’est que le début du bourbier, qui prendra une dimension internationale :, étaye Leo Moffi.Pendant plus d’un an, l’attaquant ne foule plus les terrains à cause de ces problèmes de laissez-passer, mais déniche ce point de chute à Riteriai, toujours en A Lyga où il a tout de même réussi à laisser quelques bons souvenirs., expliquera-t-il.Cette année blanche redonne les crocs à Moffi, qui réapparaît sur les terrains lituaniens en mars 2019 :, note son ex-coéquipier Lajo Traoré, ravi de voir un joueur africain le rejoindre dans le club basé à Vilnius, la capitale. En colocation avec l’Ivoirien, le gaucher retrouve enfin une sérénité., se marre Traoré.Et les chiffres ne sont pas là pour faire mentir le milieu de terrain, actuellement sans club : en 29 apparitions en championnat, Moffi marque à vingt reprises et découvre même les joies d’un premier tour de qualification en Ligue Europa (perdu de peu face aux Féroïens du KÍ Klaksvík). Suffisant pour s’offrir, il y a un an et demi, une passerelle vers l’élite belge.Après la révélation en Lituanie, la confirmation en Belgique et l’explosion dans l'Hexagone, la suite logique dans la progression de Terem Moffi se situe désormais du côté du Nigeria. Car celui qui soufflera ses 22 bougies le 25 mai n’a jamais connu la moindre cape ni chez les grands ni chez les jeunes , après avoir été écarté au dernier moment - au profit de son pote Victor Osimhen - de l’équipe partie soulever la Coupe du monde U17 au Chili en 2015. Sélectionneur des, Gernot Rohr est prêt à corriger cette anomalie :Des propos qui doivent ravir le buteur., révèle son papa.Après tout, les dernières personnes audacieuses qui ont posé une pièce sur lui n'ont pas eu à le regretter.