Moi Giovanni Haag, 7 matchs, 4 cartons rouges

Exclu samedi dernier face à Guingamp pour la quatrième fois en sept matchs cette saison, Giovanni Haag vient d’égaler un triste record. Il rejoint le Panthéon des champions des cartons rouges à seulement 21 ans. À la rencontre d'un homme qui le jure : « je ne suis pas un joueur méchant » .

Pedretti : « Giovanni est naturellement agressif »

Antonio, son frère : « Les gens pensent que mon frère est un boucher »

Giovanni Haag : « Je ne suis pas un joueur méchant »

Sortir de la spirale négative

Par Analie Simon

Propos d'Antonio Haag recueillis par AS, ceux de Giovanni issus de l'Est Républicain.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors qu’on joue la 75minute de la rencontre entre Nancy et Guingamp à Marcel Picot, Youssouf M'Changama est servi côté droit. Le capitaine guingampais accélère mais il est fauché par un Giovanni Haag arrivant à pleine vitesse. L’arbitre de la rencontre n’hésite pas une seconde et sort le carton rouge à l’encontre du défenseur de l’ASNL . Hilare sur le coup et ce, malgré la sortie sur civière de son adversaire, le joueur de 21 ans vient déjà d’entrer dans l’histoire du football français, en récoltant son quatrième carton rouge de la saison… en sept matchs., s'est défendu ce beau bébé (1m87, 80 kg).Prendre quatre cartons rouges en si peu de temps est un exploit inédit, sachant que ses illustres prédécesseurs (Cahuzac, Jemmali, Laville en L1 et Bakary Koné, Lybohy et Zie Diabaté en L2) ont atteint ce total sur une saison. À l’issue de cette soirée, Giovanni Haag est devenu le seul joueur des cinq grands championnats, D1 et D2 confondues, à avoir autant d’expulsions par match disputé (57%). Une stat à faire pâlir Cyril Rool. Suspendu pour les trois prochains matchs (Ajaccio, Sochaux et Niort), le défenseur poursuit sa saison cauchemardesque, lui qui sortait pourtant d’un cru 2020-2021 de bonne qualité (30 matchs, 4 buts, 5 cartons jaunes, 0 carton rouge).soulignait Benoît Pedretti après la rencontre.Positif, le joueur tente de l’être auprès de sa famille, malgré la situation difficile.(touché au métacarpe pendant l’été, NDLR), complète Antonio Haag, son frangin, joueur à Raon-l'Étape, en National 3.Pour sa deuxième saison complète avec son club formateur, Giovanni Haag commence à se faire une réputation de qu'il nie fermement , aux statistiques impressionnantes : en 50 matchs professionnels, le défenseur a inscrit quatre buts et a reçu cinq cartons jaunes et quatre rouges., poursuit son frère, qui rappelle également que tout n’a pas été tout rose dans l’enfance de Giovanni.Né à Metz, le gamin décide pourtant d’intégrer le centre de formation de l’AS Nancy-Lorraine car il n’aEn parallèle, il doit également faire face au décès de sa maman alors qu’il n’a que 15 ans., expliquait le numéro 5 nancéien en début de saison.S’il a trouvé en l’ASNLdepuis ses débuts en pro en novembre 2018, le défenseur est conscient de mettre en difficulté son équipe, actuellement lanterne rouge après douze journées avec une seule victoire, qui a terminé en infériorité numérique un tiers de ses rencontres depuis le début de la saison., souffle Giovanni Haag.À cette accumulation de suspensions, il faut ajouter des relations délicates avec Daniel Stendel, l’ancien technicien de l’ASNL, limogé par le club le 24 septembre dernier. Le joueur, qui avait peaufiné son apprentissage du tacle lors de son prêt au Gazélec d'Ajaccio lors de la saison 2019/2020, doit aussi digérer les longues semaines d'incertitude sur son avenir, alors qu'il a été prolongé sur le tard. Il était en effet prévu qu’il lève l’ancre pour vivre de nouvelles aventures mais tout a capoté au dernier moment et l’entraîneur allemand a fait de Giovanni Haag son capitaine pendant les matchs de préparation, avant de lui retirer le brassard au profit de Mamadou Thiam, jugé plus proche de Stendel en raison de leur collaboration à Barnsley.Attachant et à fleur de peau, le garçon prend souvent les choses trop à cœur. Alors qu’il veut marcher sur les traces de Clément Lenglet ( «» ), Giovanni Haag doit désormais prendre son mal en patience avant de retrouver les pelouses de Ligue 2., conclut Antonio, qui espère de nouveau voir son frangin briller sous le maillot de son club formateur. Et autrement qu'en arrachant les chevilles de ses adversaires.