Mohamed Yattara rebondit au Pau FC après une expérience en Chine

Mohamed Yattara est !L'attaquant international guinéen de 29 ans, formé à l'@ol et qui compte plus de 200 matchs en Ligue 1 et Ligue 2, rejoint le Pau FC pour les deux prochaines saisonsIl portera le n° pic.twitter.com/2tiVaqrp0T — PAU FC (@PauFootballClub) August 16, 2022

Un mercato plein Pau Visage connu des pelouses de l'Hexagone, l'attaquant Mohamed Yattara, qui n'avait plus de club après avoir quitté en janvier le Sichuan Jiuniu FC (deuxième division chinoise), s'est engagé avec le Pau FC ce mardi. Le buteur de 29 ans, formé à l'Olympique lyonnais, a signé un bail de deux ans avec le club des Pyrénées-Atlantiques.Avant de s'expatrier en Chine, Yattara avait fait le bonheur de l'AJ Auxerre (22 buts en 83 matchs entre 2017 et 2022) ou même du SCO (une quinzaine de buts en Ligue 2 lors de la saison 2023-2014). Après l'OL, Arles-Avignon, Troyes, et donc Angers et l'AJA, le Guinéen aux 36 sélections rejoint le Béarn pour ce qui constitue sa sixième expérience en France.Ca tombe bien, les Palois sont en panne offensive en ce début de championnat, n'ayant réussi à trouver la faille qu'une seule fois en trois matchs.