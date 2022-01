Mohamed Salah sauve l'Égypte contre la Guinée-Bissau

Guinée-Bissau (4-3-3) : J. Mendes - Encada (L. Alves, 77e), Sori Mané, Sanganté, F. Candé - Cassamá, Nogueira, Pa. Camará (M. Rodrigues) - Piqueti (F. Mendy, 77e), Ambri (Jorginho, 60e), Mama Baldé. Entraîneur : Baciro Candé.



Égypte (4-2-3-1) : El Shenawy - Ashraf, Hegazi, Hamdi (Abdelmoneim, 46e), Kamal - El Solia, Elneny (Fathi, 79e) - Salah, El Said (Trezeguet, 58e), Marmoush (Sherif, 78e) - Mostafa Mohamed (Zizo, 58e). Entraîneur : Carlos Queiroz.

Salah, le vrai Numérobis.L'Égypte s'est arrachée ce samedi soir à Garoua face à la Guinée-Bissau (1-0) et s'est qualifiée du même coup pour les huitièmes de finale, en s'assurant presque déjà la deuxième place du groupe D. L'heure était au rachat pour les Pharaons, après leur inquiétante sortie inaugurale contre le Nigeria . Numériquement, le compte est bon. Mais pour la manière, on repassera. Au cours de vingt premières minutes rythmées, les hommes de Carlos Queiroz ont trouvé par deux fois le montant gauche de Jonas Mendes sur des frappes placées de Mohamed Salah (2) puis Mostafa Mohamed (18), passé proche de faire fructifier le superbe contrôle en porte-manteau d'Omar Marmoush.L'Égypte a ensuite collectionné les corners et les vagues blanches ont déferlé, mais la Guinée-Bissau a oscillé entre interventions salvatrices de ses centraux ou de son portier et part de chance. Malgré une période de moins bien dans le second acte, Amr El Solia a alerté Mohamed Salah d'un ballon en cloche : le, seul joueur de classe mondiale de son équipe, s'est contenté de cadrer sa volée pour faire mouche (). Finalement, après son troisième poteau du match par l'entremise de Zizo (75), l'Égypte a tremblé de tout son être lorsque le joueur de l'ESTAC Mama Baldé a enchaîné petit pont, crochet extérieur et ganache saine petit filet opposé (82). Bémol pour les, la VAR a annulé la joie bissau-guinéenne pour une charge de Baldé sur l'épaule d'Omar Kamal.Une demi-volée de Moreto Cassamá repoussée par El Shenawy (90+4) a servi de dernier rappel : l'Égypte est encore très, très loin du compte.