Mohamed Salah fait participer un ami à lui, gravement malade, à la fête dans le vestiaire de Liverpool

Moins de maux, plus de Mo. Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu lors de la finale de FA Cup remportée par Liverpool sur la tête de Chelsea ce samedi, Mohamed Salah s'est signalé en après-match avec un geste des plus généreux. Le Pharaon a fait venir son ami Momen Zakaria, atteint d'une grave maladie neurodégénérative (une sclérose latérale amyotrophique, SLA), dans le vestiaire des, pour lui faire passer un moment inoubliable et lui redonner le sourire.Bloqué dans un fauteuil roulant depuis le diagnostic cruel, connu en 2020, Zakaria est un ancien joueur de football. Ailier gauche de métier, l'homme aujourd'hui âgé de 34 ans a évolué dans les plus grands clubs égyptiens (Al Ahly, Zamalek), mais aussi à Al Masry ou ENPPI, et compte 12 sélections avec l'équipe nationale. Il était considéré comme un des plus grands talents du pays. Salah lui avait déjà rendu hommage il y a deux ans, lorsqu'il avait appris la nouvelle de sa maladie, en imitant son habituelle célébration sur les prés égyptiens.