Kamara, gardien fait maison

Révélation de ce début de CAN, Mohamed Nbalie Kamara a appris son métier sur la terre et les cailloux. Malgré des genoux endoloris par ses plongeons sur ces surfaces punitives, le portier sierraléonais poursuit son rêve : celui de jouer en Europe. Portrait du seul gars surnommé Fabiański.

L'école ou le foot ?

« C’est un grand fan d’Arsenal ! Il a pris ce surnom tout seul. Il a toujours aimé faire les choses comme le faisait Fabiański. Donc tout le monde s’est mis à l’appeler comme ça. »

Arsenal et Fabiański

C’est l’histoire d’un mec qui a dégoûté l’Algérie de Riyad Mahrez, Yacine Brahimi et Djamel Belmadi (0-0), avant de fondre en larmes en mondovision. La joie d’être élu meilleur joueur d’un match qui l’oppose au champion en titre a fini par submerger ses canaux lacrymaux. Cette émotion, c’est celle d’un gamin de 22 ans qui n’a jamais quitté son pays, la Sierra Leone, et dont les genoux ont plus connu la poussière et les graviers que la pelouse., glisse Anthony Navo Junior, le président de l'East End Lions FC, le club où évolue Mohamed Nbalie Kamara. Le portier a ensuite remis ça, dans son style particulier, que l’on pourrait définir comme non académique, face à la Côte d’Ivoire, dimanche dernier (2-2) . Ainsi, Franck Kessié, milieu titulaire du grand AC Milan, aura à jamais gravée dans son esprit l’image d’un gardien de D1 sierraléonaise repoussant son penalty.Ces performances-là, de la part d’un parfait inconnu, personne ne les attendait. Sauf peut-être Habib Sesay, le président de l'Eze All Star’s FC, club amateur où Kamara est arrivé à l’âge où les premiers poils poussent sur le menton :. Pourtant, le football n’a pas toujours été une évidence pour Mohamed Nbalie Kamara., se rappelle Sesay.Kamara est décrit comme un homme très calme par son président actuel. Mais le patron du club amateur présente aussi un garçon transcendé par la perspective de garder ses buts inviolés :. Une sorte d’instinct de survie qui se déclenche une fois les gants enfilés. Là où les deux chefs s’accordent, c’est concernant le caractère du bonhomme et sa rigueur particulièrement remarquable., s’exclame Navo Jr. De quoi en faire le chouchou du boss, un statut qu'il a aussi certainement obtenu en menant l'East End Lions FC au titre de champion en 2019., exulte-t-il. Depuis, le championnat de Sierra Leone n’a plus couronné de champions à cause de la pandémie.Véritable coqueluche de ce début de CAN, son surnom a largement contribué à sa popularité. Parmi tous les grands gardiens que cette planète a abrités, le Sierraléonais a choisi le Polonais Łukasz Fabiański. Pourquoi ?, explique Habib Sesay. Au point où ses amis l’appellent davantage Fabiański que Mohamed. Comme l'actuel portier de West Ham, Kamara rêve de rallier le Vieux Continent et ses beaux billards., prédit son ancien président.D’autant plus que les conditions d’entraînement n’ont pas forcément évolué depuis qu’il a rejoint le plus gros club du pays., détaille Navo Jr. Comme pour beaucoup de portiers du continent, l’herbe n’est pas une option, c’est un luxe. Mais ce n’est pas grave, puisque, selon le PDG de l'East End Lions FC. D’ailleurs, Kamara pourrait bientôt ne plus être un joueur du mastodonte national. Pas moins de neuf clubs sont déjà venus à la pêche aux renseignements afin d’enrôler le portier des. Et s’il venait déloger son idole chez les