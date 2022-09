Mohamed Ihattaren est à nouveau lié à des histoires de mafia

BG

Quelle performance pour Mohamed Ihattaren qui, depuis le début de sa carrière, n’a jamais vraiment réussi à faire parler de lui autrement que pour des choses extra-sportives.Le neuf août dernier, on apprenait que l’Ajax Amsterdam - club auquel Ihattaren est prêté par la Juventus - essayait de rompre le contrat de son joueur à cause de ses liens supposés avec la mafia . Et la situation ne semble pas avoir énormément changé depuis août dernier, puisque le joueur n'entre toujours pas dans les plans de son entraîneur Alfred Schreuder, et n'a même pas été inscrit dans la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des champions. La donne ne devrait pas changer, puisqu'Ihattaren s'est vu être à nouveau lié à des histoires de mafia.Tout commence dimanche dernier, et son mariage avec la star deYasmine Driouech. Mariage dont la joie aura été de courte durée, puisque le milieu offensif a découvert le lendemain que sa Porsche avait brûlé dans la nuit. Les pompiers, avertis par une patrouille de policiers, ont heureusement pu maîtriser rapidement l’incendie. Et cet incendie ne serait pas dû à un mauvais coup du sort, puisque selon le journal, le joueur de 20 ans fait l'objet dedepuis que sa relation avec l'influenceuse est partagée sur les réseaux sociaux. Toujours selon le même journal, Yasmine Driouech est soupçonnée d'être quelqu'un de proche du milieu mafieux. La police néerlandaise penserait donc qu’il s’agit d’un incendie criminel, surtout que le véhicule de Yassir, le frère du footballeur, avait également brûlé la semaine dernière dans les rues d'Utrecht.Ou plutôt Utrash, devrait-on dire.