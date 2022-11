Mohamed Ihattaren aurait été arrêté par la police néerlandaise

TP

Le milieu offensif néerlandais Mohamed Ihattaren continue de faire la Une des journaux nationaux, mais pas pour ses prouesses footballistiques. Ce mercredi, comme le rapporte De Telegraaf , le joueur de 20 ans aurait été arrêté par la police batave. La raison ? Il se serait introduit chez une personne (dont ni l'identité ni le lien avec le footballeur n'ont été dévoilés), à Utrecht, dans le but de la menacer physiquement et verbalement.Après le signalement de cette dernière, les forces de l'ordre seraient venues chercher Ihattaren chez lui. Une enquête est actuellement en cours, et toujours selon, il est possible que le joueur qui appartient actuellement à la Juventus reste incarcéré pendant cette enquête. Arrivé à l'Ajax en janvier dernier, il n'y a joué que quatre minutes avec l'équipe première. La descente aux enfers ne s’arrête pas pour Ihattaren, qui après son cauchemar à la Sampdoria , aurait été viré par les Lanciers le mois dernier et devrait donc retourner à Turin à partir du mois de janvier. On lui reprocherait notamment des liens avec la mafia Qu'elle est loin, l’époque où il était considéré comme la nouvelle pépite du football néerlandais (sept buts et neuf passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues avec le PSV, en 2019-2020).