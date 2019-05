Modrić prolonge jusqu'en 2021

VLA

Toujours bien lire les petits caractères.Après Toni Kroos et Nacho Fernández, le Real Madrid vient d'annoncer la prolongation de Luka Modrić, dernier lauréat en date du Ballon d’or. Le milieu de terrain profite en effet d’une clause qui stipulait que son contrat serait reconduit d’un an s’il remportait la récompense.Le quotidienvient de confirmer que le milieu croate sera lié auxjusqu’en 2021, et ce, malgré les nombreuses rumeurs qui envoyaient le joueur à l’ Inter En attendant Pogba, on prend les mêmes et on recommence ?