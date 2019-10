Modrić, ballon mort

Luka Modrić est devenu ce lundi le premier Ballon d’or en titre qui n’aura pas la chance de conserver sa couronne depuis 1995, et la mise en place des listes de nommés par France Football. Une chute aussi soudaine que l'ascension fut fulgurante pour un joueur qui n'est peut-être, simplement, pas promis à l'immortalité.

1

« Il s'est écarté tout seul du chemin du très haut niveau »

Modrić est mort, vive Modrić !

Par Alexandre Aflalo

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Certains joueurs ont couru après pendant des années, enchaînant nomination sur nomination sans jamais approcher ne serait-ce que le top 5. D’autres l’auraient mérité, mais ont échoué à plusieurs reprises sur le podium (Xavi, Iniesta, à jamais dans nos cœurs). Luka Modrić, lui, n’a eu besoin que de trois petits essais pour remporter le Ballon d’or. Et d’encore moins de temps pour le perdre. Trois ans après sa première apparition dans la « liste des 30 » en 2016, qui s’était soldée par une 17place glanée avec 1 petit point, Luka Modrić n’a pas été retenu, lundi, parpour prétendre à sa propre succession. Le milieu de terrain de 34 ans devient ainsi le premier vainqueur du Ballon d’or à ne pas être nommé l’année suivante depuis 1995, et l’instauration du système de nominations parUne absence qui est avant tout la conséquence de l'année compliquée de Modrić, frappé par cette fameuse « saison post-Mondial » que l’on promet infernale à tous ceux qui y brillent, et victime de la chute collective du Real Madrid. En un an, on est passé d’un Modrić au sommet de son art dans l’été russe à un Luka terriblement humain, plein de failles, incapable de puiser dans ce Ballon d’or les forces nécessaires pour tirer son équipe vers le haut. Reste que cet écart de la liste des 30 porte, au moins symboliquement, l’idée que le Croate ne fait plus partie de l’élite, celle des meilleurs joueurs du monde. Le genre de déchéance dont on n’avait pas vraiment l’habitude de la part de ceux qui décernent ces prix, et qui nous avaient habitués à un statu quo parfois incompréhensible ces dernières années., nous explique-t-on à la direction de l’hebdomadaire.» Face à l’émergence d’un nombre de nouvelles figures proéminentes dans le paysage du football mondial,a donc dû débroussailler du côté des dinosaures madrilènes en déclin, dont la présence dans la liste aurait été injustifiable malgré leur indiscutable talent. En plus du Croate, pas moins de six autres joueurs madrilènes (Bale, Courtois, Isco, Marcelo, Ramos et Varane) ont disparu de la liste des nommés. Modrić, dont l'année 2019 quelconque contraste avec une année 2018 où l'on ne voyait que lui, n'a pas été épargné.L’absence de Luka Modrić de la liste des 30 candidats au Ballon d’or, qui arrive trois ans après sa première apparition dans cette liste et un an après son sacre, symbolise la carrière singulière qu’est celle du Croate. Considéré comme un joueur solide dans ses années Tottenham, acheté à prix d’or, mais critiqué lors de ses premières saisons au Real, avant d’être tardivement, mais unanimement considéré comme un maestro une fois la trentaine passée. Une chute, d’autant plus violente que l’ascension fut laborieuse, qui raconte parfaitement ce qu’a incarné Modrić dans l’histoire du Ballon d’or. Un retour éphémère, inespéré, mais juste sur le devant de la scène des magiciens qui tirent les ficelles du jeu, après dix ans d’une lutte qui s’est souvent résumée à qui de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi avait marqué le plus de buts. Au cœur du jeu, son numéro 10 gravé dans le dos, Luka Modrić a incarné un football libéré de la dictature de la statistique, qui a réappris à voir dans une passe, un décalage, une course sans ballon ce qui fait l’essence de ce sport. Une ode aux hommes de l’ombre, métronomes discrets dictant le tempo d’un match et bâtisseurs essentiels des fondations des plus grands succès. Une idée qui ne peut pas, ne doit pas disparaître avec lui. Modrić est mort, vive Modrić !