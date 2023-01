Modeste M'Bami : la belle parenthèse colombienne

En 2014, le regretté Modeste M'Bami, décédé samedi dernier à seulement 40 ans, s'était envolé pour la Colombie. Une surprenante pige aux Millonarios Bogotá, avec le plaisir de jouer comme leitmotiv.

Mentor et couleurs vives

« Il pouvait être surpris par certaines particularités du championnat, qu'on joue sous 40 degrés à Barranquilla, puis dans le froid en altitude, mais il ne se plaignait pas, il s'adaptait. »

@PaladarNegroWeb #AfricanosEnAmérica Modeste Mbami, Camerunés. (Millonarios 2014) Lo trajo Lillo y se convirtió en leyenda (?) pic.twitter.com/rUOjKeQrmT — Yari Arias Luque (@ariasluque) December 7, 2016

Et Modeste avec ça

Par Thomas Goubin

Aller monnayer son talent déclinant en Asie ou au Moyen-Orient est le lot assez banal des joueurs qui peuvent revendiquer quelques années fastes sur les pelouses d'Europe de l'Ouest. Pour Modeste M'Bami, cela avait été la Chine (Dalian Aerbin), puis l'Arabie saoudite (Al-Ittihad), des destinations à l'atterrissage amorti par des émoluments rondelets. Dans les années 1950, bien avant notre époque globale, le championnat colombien avait aussi su attirer des noms, qui étaient eux encore dans la force de l'âge. C'était l'époque d', quand les bien nommés Millonarios Bogotá avaient loué à prix d'or le talent d'Alfredo Di Stéfano, avant que l'Argentin ne décolle pour l'Europe, destination le Real Madrid. Ce championnat-là n'avait rien à voir avec celui où débarquerait Modeste M'Bami en février 2014. À Bogotá, Cali ou Medellín, il n'y avait plus que des clubs désargentés, pillés par leurs homologues mexicains, brésiliens ou argentins., renseigne le journaliste d'Orlando Ascensio.Une arrivée dans le club ambassadeur accueillie avec circonspection.Que venait faire M'Bami en Colombie ? La réponse prend la forme d'un petit homme à la chevelure grise tenace et aux sourcils broussailleux. Il est espagnol, érudit et a la réputation d'être le mentor de Pep Guardiola, qui avait lui aussi surpris en son temps en allant le rejoindre au Mexique, en 2006, pour finir sa carrière aux Dorados Sinaloa., éclaire l'ex-international colombien Fabián Vargas.Pour imprimer sa patte, ce jeu de position cérébral, l'entraîneur mise notamment sur ces deux joueurs qu'il connaît bien pour les avoir dirigés à Almería, où ils avaient ferraillé dans la deuxième partie de tableau de la Liga de 2009 à 2011. Au « Millo » , un vent nouveau souffle alors. On parle de projet à long terme, de renforcement du centre de formation, et Lillo est accompagné par son compatriote José Portelos, néo-directeur sportif.M'Bami arrive alors qu'un tiers de la saison a déjà été disputée. Ses débuts sont laborieux.(Bogota plane à 2582m), se rappelle Rafael Robayo, coéquipier de l'époque. Les supporters sont aussi interloqués par sa coupe de cheveux particulière : fournie sur les côtés, rasée sur le dessus, à l'exception d'une sorte de mini-crête. Dans les vestiaires, ce sont toutefois surtout ses, dixit Robayo, qui font fureur., dit-il., se bidonne Fabián Vargas,"Regarde la marque, elles m'ont coûtées 2000 euros."Plus que son look, sa personnalité fait en tout cas l'unanimité dans le vestiaire. Souriant, sociable, toujours prêt à partager les enseignements des grands moments de sa carrière, M'Bami, qui parlait espagnol, s'intègre instantanément., résume Vargas, que l'ex du PSG et de l'OM avait appelé avant de s'engager, pour lui poser notamment quelques questions sur la situation sécuritaire du pays., assure son ex-coéquipier.Sur le terrain, après avoir commencé son premier match sur le banc, M'Bami devient un rouage essentiel du onze de Lillo. Le joueur et l'entraîneur s'apprécient et se le rendent bien., souligne Vargas., ajoute Robayo.Pour les Millonarios, la saison sera bonne. Résultats et qualité de jeu sont au rendez-vous, même s'il manquera un titre au bout. Deuxième de la saison régulière, le club qui pouvait alors revendiquer quatorze championnats se trouve à une séance de tirs au but d'accéder à la finale. M'Bami a beau régner sur l'entrejeu lors de la demi-finale retour, le club de Bogota ne parvient pas à faire céder le Junior Barranquilla (0-0). À l'aller, le Camerounais avait déjà marqué les esprits., se souvient Robayo.Entre M'Bami et Millonarios, l'histoire est belle, mais elle sera courte dans un pays où les saisons sont semestrielles. La demi-finale retour du championnat d'ouverture, disputée le 27 mai, est ainsi le dernier de ses quatorze matchs en bleu et blanc. Vargas comme Robayo croient se rappeler que le départ de Lillo a conduit le Camerounais à faire ses valises, même si l'entraîneur espagnol commencera la saison suivante sur le banc du club ambassadeur., rectifie César Ardila, l'attaché de presse du club. Les fans de Millonarios ne l'ont toutefois pas oublié, et son décès a autant surpris que peiné des fans qui conservent un très bon souvenir de sa courte pige. Ces lignes écrites par Jeison Cifuentes Pérez sur le site Futbolete témoignent de cette reconnaissance :