Mitrović s'offre le record de buts sur une saison de Championship

CB

Docteur Championship et Mister Premier League.Double-buteur ce lundi lors de la balade de Fulham face à Luton (7-0, rien que ça), Aleksandar Mitrović a inscrit ses 42e et 43e réalisations de la saison. Un record absolu dans l'histoire de la deuxième division anglaise, qui déloge celui détenu par l'attaquant de Portsmouth Guy Whittingham en 1993. Depuis la saison 2015/2016, Mitrović alterne entre Premier League et Championship. Et si le Serbe cartonne en deuxième division (85 buts en 126 rencontres, moyenne d'un but toutes les 88 minutes de jeu cette saison), le premier étage lui sied beaucoup moins, en témoignent ses 24 buts en 104 matchs de Premier League.Les Cottagers ont d'ailleurs profité de cette impressionnante victoire pour acter leur premier titre depuis 21 ans, et plus anecdotiquement pour dépasser la barre des 100 buts (106 à la fin du match) inscrits sur une même saison. Il leur restera une journée - un déplacement à Sheffield - pour peaufiner la performance.Rendez-vous en 2023-2024 pour battre son record, toujours avec Fulham.