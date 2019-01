Mitrovic et Kamara se seraient battus pendant un cours de... yoga

6

En termes de, oubliez Neymar et Cavani, faites de la place pour Aleksandar Mitrovic et Aboubakar Kamara Les deux joueurs de Fulham s'étaient déjà embrouillés dans les règles de l'art après que le Français avait tiré (et raté) un penalty destiné au Serbe fin décembre. Mais il aurait été dommage d'en rester là.Selon le Sun , l'ancien Amiénois et Mitrovic se seraient attrapés par la gorge lors d'un cours de yoga la semaine dernière, forçant certains coéquipiers à les séparer. La raison, selon le tabloïd ? L'ex-attaquant d' Anderlecht et de Newcastle aurait trouvé l'ancien Amiénois trop impoli envers le professeur de yoga et le lui aurait fait remarquer, déclenchant une belle empoignade.Un temps évoquée à Fulham , l'instauration de cours d'arts martiaux ne serait plus d'actualité.