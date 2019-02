Mirko Pigliacelli, tireur de penaltys et goal volant

Vidéo

Le gardien le plusde la planète !Ce week-end, les joueurs de Craiova se déplaçait pour un match crucial chez leurs rivaux, le Steaua Bucarest, 2du championnat à égalité parfaite avec eux. Petit problème, Craiova – quadruple vainqueur de première division roumaine – est d'une maladresse désespérante dans l'exercice des penaltys depuis le début de saison avec cinq ratés.Alors quand l'arbitre désigne le point de penalty pour les visiteurs à la 39minute de jeu, l'entraîneur Devis Mangia (ex-sélectionneur des espoirs italiens entre 2012 et 2013) désigne son gardien de but Mirko Pigliacelli. L'Italien s'avance, transforme le penalty, égalise et traverse le terrain pour faire chavirer son kop à la manière de Mauro Icardi.Le portier de 25 ans n’en est pas à son premier fait d’armes. En 2017, alors qu’il évolue à Trapani et qu’il affronte Frosinone – club avec lequel il a été champion de Serie B cinq ans plus tôt –, il pète un plomb et sort en solitaire de sa surface balle au pied.À quand les coups francs ?