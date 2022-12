Miracle coréen !

À l'Education City Stadium, la Corée du Sud est parvenue à renverser un Portugal décevant, en toute fin de rencontre, pour décrocher sa place en huitièmes de finale de la Coupe du monde (2-1).

45 minutes d'équilibre

Héroïques sud-coréens

Corée du Sud (4-2-3-1) : Kim Seung-gyu - Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon (Son Jun-ho, 81e), Kim Jin-su - Hwang In-Beom, Jung Woo-young - Lee Kang-in (Hwang Ui-jo, 81e), Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 66e), Son Heung-min - Cho Gue-sung (Cho Yu-min, 90e+3). Sélectionneur : Paulo Bento.



Portugal (4-3-3) : Costa - Dalot, António Silva, Pepe, Cancelo - Rúben Neves (Palhinha, 65e), Matheus Nunes (Leão, 65e), Vitinha (William Carvalho, 82e) - João Mário (Bernardo Silva, 81e), Ronaldo (André Silva, 65e), Horta. Sélectionneur : Fernando Santos.

Par Adel Bentaha

On pensait la Corée du Sud incapable de surpasser le Portugal pour arracher son billet en huitièmes de finale. C'était compter sans la magie de ce Mondial 2022 et la résilience des Guerriers Taeguk ce vendredi soir. Comme le Japon hier soir, les Coréens ont renversé une nation européenne pour décrocher leur billet pour les huitièmes de finale.Et pourtant, les Portugais n'auront pas mis bien longtemps à entrer dans leur partie. Partis en profondeur, Diogo Dalot s'est effectivement chargé de servir Ricardo Horta en retrait, venu couper la trajectoire d'un plat du pied droit pour ouvrir le score. Pas en restes, les Sud-Coréens n'ont pas baissé pavillon, voyant même Kim Jin-su être privé de l'égalisation pour un hors-jeu logique (17). Le but salvateur arrivera finalement dix minutes plus tard, sur un corner malencontreusement repoussé par Cristiano Ronaldo, dans les pieds de Kim Young-gwon, oublié au point de penalty (1-1, 27). Piquée, laa tenté de reprendre les choses en main, sur une tête plongeante de Ronaldo (42) et une frappe placée de Vitinha (43), sans succès.Des buts et des occasions, malgré une seconde période brouillonne. Freinés par le bloc lusitanien, en gestion sereine, les hommes de Paulo Bento - suspendu pour cette rencontre - ont en effet dû se contenter de quelques miettes, à l'image de Hwang In-beom et sa tentative lointaine, repoussée des poings par Diogo Costa (67). Des situations plus que du danger, pour des Guerriers Taeguk empruntés physiquement, après leur débauche d'énergie mémorable face au Ghana. Il faut alors attendre l'ultime temps fort du match pour l'explosion : parti en contre sur corner, Son Heung-min gère superbement sa course pour trouver Hwang Hee-chan, à peine entré en jeu, d'une sublime passe, à la conclusion en face à face. La Corée du Sud verra bien les huitièmes de finale, pour la première fois depuis 2010.