Mino ne répond plus

Sur les coups de 16 heures ce samedi, l’entourage de Mino Raiola a annoncé le décès du célèbre agent sportif italien. À 54 ans, Carmine « Mino » Raiola s’est éteint, laissant derrière lui un empire et une trace indélébile dans l’histoire du football moderne : celle d'avoir révolutionné à sa manière la période des transferts en se moquant des critiques.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Le faux pizzaiolo

Un look de touriste et des milliards

Par Andrea Chazy

Jusqu’à son dernier souffle, Mino Raiola sera parvenu à déjouer les pronostics. Ce jeudi 28 avril, Mino était mort aux yeux du monde. Mais à l’image du professionnel des transferts qu’il a été, Raiola est revenu d’outre tombe pour donner une ultime leçon, lâcher une dernière punchline à ceux qui commençaient déjà à l’enterrer avant même que son cœur n’ait cessé de battre. Démentir sa propre mort est un luxe que peu peuvent se permettre, et même celui-ci, Raiola se l’est offert :Car oui, la plus grande négociation de l’année 2022 pour Raiola ne s’est pas déroulée dans une salle dérobée de la Factory, à Paris, ou dans un bureau à Milan ou à Madrid. Elle s’est jouée sur une table d’opération, face à une maladie qui tôt ou tard remporterait le bras de fer. Le seul adversaire qui pouvait prendre totalement le dessus sur un homme qui n’avait rien et qui a allié talent et cynisme pour se faire une place parmi les puissants.L’histoire de Mino Raiola est une version européenne du rêve américain. Celle d’un gamin né en Italie à l’orée des années de plombs, parti vivre aux Pays-Bas à l’âge d’un an et qui aurait dû rester un simple serveur dans le restaurant familial « Napoli » d’Haarlem.» Contrairement à la légende urbaine et au surnom d’ « Il Pizzaiolo » - né par la faute de Siniša Mihajlović à la suite d'une embrouille avec Zlatan - qui l’a suivi un bon paquet d’années, Mino n’a jamais enfourné une seule Reggina de sa vie. En revanche, il s’est bel et bien construit seul, avec sa gouaille et son légendaire franc-parler, sans jamais chercher à ce que le grand public ne l’aime. Mais toujours en romançant bien son parcours, parfois à l'excès :racontait le journaliste hollandais Paul Onkenhout pourReste que c’est ce culot sans égal qui l’a amené à devenir le directeur sportif du club local d’Harleem, puis un agent visionnaire au début des années 1990 alors que l’arrêt Bosman n’est pas en vigueur. C’est aux côtés de l’influent agent local Rob Jansen qu’il participe au transfert de Denis Bergkamp à l’Inter et qu’il se fait les dents. Puis, c’est seul qu’il ramène Pavel Nedvěd à la Lazio en 1996. Le début des grandes manœuvres avec une philosophie que l’intéressé résumait ainsi pour France Football en 2013 :Si Mino Raiola est arrivé tout en haut, c’est avant tout grâce à ceux dont il a géré les carrières. Un, en particulier : Zlatan Ibrahimović. L’actuel buteur de l’AC Milan racontait leur première rencontre ainsi :"Ne t’inquiète pas pour savoir qui va manger tout ça."Au fil des années, et notamment depuis ce transfert à la Juve à l’été 2004, le Suédois et l’Italien ne se sont jamais quittés. Et Mino n’a jamais hésité à défendre sa poule aux œufs d’or sans compter. Au point où, presque dix ans après le départ de Zlatan du Barça, Raiola n’hésitait pas à défoncer publiquement Pep Guardiola avec qui son buteur était en froid :Malheureusement pour lui, ou pas, Mino Raiola n’aura jamais vu Guardiola soulever la C1 avec City. Mais il aura quand même réussi à mener à bien deux missions qui lui tenaient à cœur. La première : être accepté à la hauteur de son portefeuille. Selon Forbes, le chiffre d’affaire de sa société en 2020 s’élevait à 847 millions d’euros. Ce qui ne l’a jamais incité à troquer ses fringues de vacanciers pour un costard sur-mesure., appuyait Bruno Satin au JDD il y a quelques années. Mais si son côté beauf ne l’a jamais quitté, il en est de même de son professionnalisme et sa volonté d’offrir le meilleur à ses clients. Outre Zlatan, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Moise Kean, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma et même Alec Georgen sont passés par l’écurie Raiola à un moment de leur carrière. Comme un symbole, à la minute près ou presque ce samedi où le message annonçant son décès était publié par les siens, Erling Haaland inscrivait le deuxième de ses trois pions du jour face à Bochum (3-4). Le buteur international norvégien était devenu son client le pluset, si la vie en avait décidé autrement, Mino Raiola aurait une nouvelle fois bouclé l’été 2022 en empochant une affolante prime pour son joyau du Nord. Sans jamais se demander si c’était moral ou non, sans se questionner si lui, Jorge Mendes, Pini Zahavi et les autres ne mettaient pas tout un écosystème en danger. Mais en ayant la certitude d’avoir fait le boulot.