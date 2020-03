Minanda, le cœur de l'homme

Crack du PES United, le numéro 10 portugais a traîné son talent et ses chaussures blanches sur les pelouses de toute l’Europe. Désormais retraité, il reçoit, chez lui, à Lisbonne, pour revenir sur une carrière que beaucoup jugent ratée. Où quand l’histoire d’un homme dépasse celle d’un joueur.

Rui Costa ou renégat ?

« Vous savez qu’il y a un dicton sur Minanda, à Lisbonne ? Ici, on dit que la ville est divisée en trois + un. Il y a les supporters du Benfica, les supporters du Sporting, les gens qui veulent se faire remarquer et qui sont pour Belenenses et, chez tous ces gens là, il n’y a qu’un sujet autour duquel ils ne se tapent pas sur la gueule : au moment de dire que Minanda est le seul joueur de football portugais à avoir eu autant de classe et de talent que Luís Figo et Rui Costa. »

Le grand Real, le petit PES United

« Certains diront que choisir, c’est renoncer. Alors oui, j’ai peut-être renoncé au Real et à encore plus. Mais j’ai choisi ma mère et je ne le regretterai jamais. »

Ximénez le seul absent

« Ximé, il n’a jamais trop aimé Minanda. Il voulait être celui qui tire les coups francs, il voulait le numéro 10, il voulait être le leader technique. Le problème, c’est que Minanda, tu n’auras jamais une raison valable de ne pas l’aimer. Donc sa jalousie, ça lui fait faire des trucs de con, tu vois. »

Par Swann Borsellino

n’a ni un nom de restaurant, ni un nom très portugais. C’est pourtant un restaurant portugais. Une, en VO. Et, comme beaucoup d’entre elles, cette cantine située au numéro 23 de la rue Antonio Pereira Carrilho, à Lisbonne, a en guise de vitrine des daurades fraîches de la pêche du matin, des pavés de saumon à la couleur réconfortante et quelques filets de bœufs suspendus à des crochets. En se faufilant dans l’entrée étroite, le nez apprécie les effluves de poissons grillés, les oreilles sont caressées par un brouhaha anormalement agréable tandis que les yeux se posent, un coup sur la télé qui donne des nouvelles de la Liga Nos, le championnat portugais, puis sur un dessin très peu réussi, censé être un portrait du patron, "Monsieur Zé", et de sa femme. Attablé dans un coin, loin de la cuisine, mais proche des toilettes, un homme se tient seul avec la sérénité de l’habitué. Vêtu d’un simple T-shirt blanc qui bonifie un teint qui n’en a pas besoin, ce beau quadragénaire semble hermétique à l’effervescence créée par le premier service. Il est 12h16 quand il ôte la serviette de son cou et se lève de sa chaise en bois pour tendre sa main : «Son français presque parfait, il le tient autant de son érudition naturelle que de ses années passées aux côtés «» , le robuste défenseur central Valeny et son compère travailleur du milieu de terrain, Espimas. Aussi à l’aise avec le menu de saque sur phase arrêtée à l’époque du PES United, le Portugais est de ceux qui choisissent pour leurs invités. «» , balance-t-il, au moment d’interpeller le serveur, Pedro, fils de monsieur Zé et supporter invétéré du Sporting. Tout sauf déplaisant, le menu Minanda consiste en une «» aux légumes, avec quelques morceaux de chorizo pour l’égayer et un «» (du bar, N.D.L.R.) grillé, assorti de légumes grillés et de frites à en oublier que les Belges sont les patrons du. Après s’être lavé les mains, le numéro 10 de légende fouille dans la poche de son 501 pour y trouver un billet de 20 euros qui suffira à régler la note et à offrir une bière à Pedro, qui lui fait un signe du pouce, témoignage de sa gratitude. Minanda fend alors la foule pour s’extirper de la cantine, puis de la queue qui s’est formée devant. C’est là, face à ces regards admiratifs, que l’on comprend définitivement que cet homme n’est pas n’importe qui.Il reçoit avec le sourire imperturbable de l’homme qui sait qu’il a du pouvoir et, à Lisbonne plus qu’ailleurs, c’est peut-être normal. Directeur du quotidien sportif, Vítor Serpa porte la cravate fantaisie comme Jean-Pierre Daroussin dans leet des pellicules sur ses épaules comme du parmesan sur un plat de pâtes. «interroge-t-il.Jouer pour le PES United en étant comparé à un Ballon d’or aux 127 sélections et à l’artiste du Benfica, de la Fiorentina et du grand Milan, tel était le tragique dessein de Minanda. Car si tous s’accordent à dire que le coéquipier de Castolo avait le talent, ils se rejoignent aussi au moment de manifester leur incompréhension quant à la trajectoire d’un garçon qui aurait pu devenir le plus grand joueur du pays, devant Cristiano Ronaldo.» , abonde Serpa. Dans un billet d’humeur publié le soir de la retraite officielle de Minanda, le directeur dese montrait pourtant moins bienveillant. Comme beaucoup de Portugais à l’époque, la carrière du numéro 10 se terminait avec un goût difficile à décrire, quelque part entre celui de l’inachevé et celui du gâchis. «» , écrivait-il, dans un édito passionné qui fera date. Un couteau remué dans la plaie béante de Minanda et un oubli majeur : l’histoire d’un footballeur est avant tout celle d’un homme.Cela fera plaisir à Serpa : Minanda a certainement moins bien gagné sa vie en une décennie passée sous les couleurs du PES United que s’il avait cédé aux sirènes de Man Red ou de North London. Les sous, ni un problème ni une fin en soi pour le principal intéressé : «» Pour mieux comprendre ces mots glissés lors du déjeuner, il faut grimper dans une voiture, brancher la radio Oxigénio, longer le Parc de Monsanto, où Minanda a tapé dans ses premiers ballons, et s’engager sur la A2. Il ne suffit que de quelques minutes pour que le pont du 25 avril ne se dresse devant vous pour vous aider à traverser le Tage. C’est de l’autre côté de la rive, entre la côte touristique de Caparica et Setúbal, que Minanda a posé ses valises après sa carrière. Une maison à son image, sobre, élégante et accueillante, qu’il a rachetée à une vieille connaissance. Chapeau sur la tête, pieds nus, il ouvre la porte et invite à boire une eau pétillante de la marque Pedras en guise d’apéro.» , sabre-t-il d’entrée de jeu, avant de reprendre au moment où il voit nos yeux se poser sur les belles bouteilles de vin rouge près du barbecue : «» Il se lève, retire son T-shirt et s’en va tondre la pelouse, où un filet laisse à penser que plus tard dans le week-end, ça va se fritter au tennis-ballon. En parlant du bon vieux temps.Dans le salon, un maillot encadré saute aux yeux. C’est celui du Real Madrid. Il est floqué du nom «» . Assis dans un canapé qui semble épouser chaque forme de son corps encore sculpté, Minanda brise la glace : «On n’en saura pas plus sur le drame familial qu’a vécu le Portugais. Ce qui est sûr, c’est que le Real tout entier se souvient encore de ce moment. Légende vivante de la Maison-Blanche, Raúl se rappelle la démarche chaloupée du jeune Pportugais comme si c’était hier. «, se marre-t-il., reprend Minanda, devant son petit-déjeuner.» Une histoire de vie donc, qui a poussé Minanda à traîner ses crampons d’un blanc immaculé sur les pelouses de l’Europe entière avec une équipe que beaucoup jugeaient pas assez bonne pour lui. «» , devait-il certainement penser à l’époque, comme un doigt d’honneur à la presse et aux observateurs. Un côté rock & roll qui contraste avec la première impression qu’on se fait du bonhomme. En témoigne le bruit des grosses voitures qui commencent à faire la queue devant le portail. Le week-end commence.Au fur et à mesure desque s’échangent les anciens coéquipiers, le tempérament de Minanda semble évoluer. Lui, si calme et posé, semble retrouver la connerie. L’esprit de groupe, certainement, mais pas seulement. Castolo, l’ami de toujours, la tomatede sa mozza, débarque avec un magnum de champagne à la main et s’affaire immédiatement au barbecue, poste qui lui semble réservé avec autant de fermeté que celui de numéro 9 à l’époque. Autre grand ami, Espimas est là, avec son traditionnel chapeau de paille sur la tête et sa bouteille de pastis Henri Bardouin, lui, le jeune retraité de Pierrevert, près de Manosque. «» , crie-t-il, avec les larmes aux yeux avant de nous expliquer : «» Et les bises continuent, Valeny est là, Macco, Stein, Stresser et Ordaz ont tous laissé femme et enfants pour ce moment touchant, quelque part entre leet. Seul absent de marque, Ximenez, l’autre technicien du milieu de terrain. Officiellement, l’Espagnol est malade. C’est l’Australien Burchet, toujours le plus rapide, qui dégaine l’explication officieuse : «Le boulot, aussi. Si l’information est le travail principal du journaliste, la pudeur se rappelle vite à nous au moment où, après le barbecue, tout ce beau monde pose ses fesses dans le jardin, un verre à la main. Certains regardent les étoiles, d’autres se regardent entre eux comme s’ils ne faisaient qu’un comme la Grande Ourse. Devant autant de complicité, on se sent comme un cheveu sur la soupe servie à. Comme si sa vision du jeu ne l’avait jamais quitté, Minanda jette un coup d’œil vers nous et nous raccompagne à notre voiture. Il nous remercie de ce bon moment passé ensemble, tend un maillot du PES United comme un pass pour faire partie de la famille et, au moment de retourner voir ses frères, ne peut s’empêcher de jeter un regard au maillot du Real Madrid encadré. Peut-être pense-t-il à son père. Peut-être pense-t-il à la carrière qu’il aurait pu avoir. Une chose est sûre : cet homme n’est pas n’importe qui.