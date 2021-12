Milik porte l'OM, Bergerac piège Metz, Monaco et Sainté passent

Opposés à des équipes évoluant en N1, N2 et N3, quatre des clubs de Ligue 1 qui jouaient en ce début d'après-midi ont composté leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Mené au score, l'Olympique de Marseille a finalement remis les points sur les i contre l'ES Cannet-Rocheville (4-1). L'AS Monaco a éliminé le Red Star grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder (0-2). Pascal Dupraz a réussi ses débuts sur le banc de l'ASSE en remportant le derby contre Lyon-La Duchère (0-1). Le RC Lens a aussi fait le job à Poitiers (0-1). En revanche, le FC Metz s'est pris les pieds dans le tapis contre Begerac, pensionnaire de N2.

Lyon-La Duchère (N2) 0-1 AS Saint-Étienne

Stade poitevin (N3) 0-1 RC Lens

Bergerac (N2) 0-0 (5-4 TAB) FC Metz

Sorti par Canet-en-Roussillon en seizièmes la saison dernière, l'OM a joué avec le feu contre Cannet-Rocheville. Pas vraiment impressionnés par le Vélodrome, les amateurs ont puni la défense olympienne lorsque Mike Coré a échappé à la vigilance des deux centraux pour s'en aller tromper Steve Mandanda avec sang froid (17). Tout proche d'égaliser à la 19, Arkadiusz Milik a trouvé le chemin des filets un peu plus tard sur penalty (41). Le tournant du match puisque sur cette action, Iheb Lahouel a reçu un deuxième carton jaune en fauchant Konrad de la Fuente dans la surface (40). Dans tous les bons coups, le Polonais a trouvé la barre (49) puis a signé un doublé sur un centre de Guendouzi (58). Le milieu français a délivré deux autres offrandes, à Luis Henrique (77) et Milik, encore (90). L'OM ne perd pas cette saison avec Steve Mandanda : six matchs, trois victoires, deux nuls.Pascal Dupraz commence par une victoire. Pour sa première sur le banc de l'ASSE, le coach haut-savoyard a vu les Verts s'imposer contre Lyon-La Duchère. La lanterne rouge de Ligue 1 a fait la différence à la demi-heure de jeu. Wahbi Khazri a gratté un ballon à 30 mètres des cages avant de transmettre à Arnaud Nordin, dont la frappe du gauche a fait mouche (32). Malgré un dernier frisson à la 90+4, l'ASSE assure l'essentiel avec la qualification et un deuxième clean sheet cette saison. De quoi prendre un peu de confiance en vue de la réception de Nantes mercredi. Le club du Forez n'a pas vraiment brillé, mais on ne fera certainement pas la fine bouche du côté des Verts.Le Red Star avait joué les poils à gratter la saison passée en éliminant Lens et en poussant l'OL aux tirs au but. Il a tenu la dragée haute à l'AS Monaco ce dimanche à Bauer. Jason Tré a ainsi obligé Radosław Majecki à la parade (11) et il s'en est fallu d'un petit miracle pour que le club de N1 ne marque pas sur un cafouillage (21). Le finaliste de la dernière édition s'est toutefois montré plus réaliste. Wissam Ben Yedder a puni une perte de balle adverse en éliminant le défenseur puis en marquant du droit (33). L'international français a récidivé d'un tir croisé du gauche (65). Cruel pour les Audoniens, qui ont touché deux fois la barre (60, 71).Lens s'est sorti du piège tendu par le Stade poitevin au Stade Michel-Amand de Buxerolles. Après cinq matchs sans victoire en Ligue 1, les Sang et Or ont remis la marche avant, non sans galérer. Kevin Danso a très vite trouvé la base du poteau (6) mais il a fallu patienter une demi-heure de plus pour qu'Ignatius Ganago inscrive le seul but de la rencontre suite à un cafouillage (36). Réduit à dix avec un pied haut de Cesar Neto sur Corentin Jean (38), le Stade Poitevin a résisté en deuxième période, Florian Sotoca se montrant particulièrement menaçant (50, 65). Sans avoir fait le break, Lens s'est fait peur et a dû s'en remettre à une parade Wuilker Faríñez pour préserver son avantage (82). Les Viennois sortent la tête haute, mais certainement avec quelques regrets.Pas d'autre but, mais des regrets pour le club de N3, qui s'était procuré une énorme occasion par Jordan Cuvier (8). Avec des si...Une statue pour Pierre Laborde-Turon. Le portier girondin a été le fossoyeur du FC Metz ce dimanche à Bergerac. Il a répondu présent face aux attaquants grenats dans les 90 minutes du temps réglementaire en s'opposant à Ibrahima Niane (32), Papa Ndiaga Yade (55, 57) et Farid Boulaya (70). Il a encore sorti le grand jeu lors de la séance de tirs au but en repoussant la tentative de Pape Matar Sarr. Le leader du groupe D de N2 crée la sensation et rejoint les seizièmes de finale. Ça va secouer dans le vestiaire messin avec Frédéric Antonetti...