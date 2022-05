Milan, une vraie remise en gestion

Plus que jamais en pole pour aller décrocher un Scudetto qui lui échappe depuis plus d'une décennie, la cuvée 2022 de l'AC Milan repose sur un savant mélange alliant des individualités à un collectif parfaitement géré par Stefano Pioli. Alors que Rafael Leão porte les Rossoneri depuis plusieurs semaines, d'autres avaient déjà endossé ce rôle de sauveur plus tôt dans la saison. Retour sur cette formule gagnante, qui pourrait bien conduire les Milanais vers le titre.

La dernière œuvre de Rafael

Un coach qui fait la Pioli et le beau temps

Par Florian Porta

Après Cesare et Paolo, un troisième Maldini s'apprête à marquer l'histoire de l'AC Milan ce dimanche. À tout juste vingt ans, Daniel, bien parti pour aller décrocher le premierdu club depuis 2011, n'est plus qu'à 90 minutes d'ouvrir le compteur de son palmarès encore vierge. Récemment blessé et hors du groupe depuis, le rejeton Maldini ne foulera pas la pelouse de Sassuolo. Mais il pourra tranquillement observer, depuis les tribunes, son pote Rafael Leão emmener tout ce beau monde vers un titre qui lui tend désormais les bras., déclarait Stefano Pioli face aux médias à propos du Portugais, après un court succès obtenu face à la Sampdoria en février dont il fut l'unique buteur. Dans la foulée, ou presque, celui qui compte cinq sélections avec larendait hommage à son coach dans une interview donnée à DAZN :Surtout, plus que des paroles, le bonhomme laisse désormais place aux actes chaque week-end sur les pelouses de Serie A. Après un début de saison passé à alterner les fulgurances et les rencontres décevantes, Leão se montre tout bonnement irrésistible depuis la mi-avril. Sur les cinq dernières rencontres des siens dans ce qui s’apparente à un véritable, il empile les buts et les passes décisives (trois de chaque).Plus que de simples statistiques, ses pions ont notamment permis aux Milanais d’ouvrir le score lors de leurs succès face au Genoa à la Fiorentina et à l’Atalanta . Ses caviars ont quant à eux relancé lesdans la partie face à la Lazio - avant que Tonali n’arrache la victoire dans les arrêts de jeu - et à Vérone , où le milieu italien a profité des deux offrandes de son collègue pour remettre l’AC Milan devant au score face au Hellas Vérone (succès 3-1, finalement).Ainsi, Rafael, Zlatan Ibrahimović et Olivier Giroud ont, 500 ans plus tard, repris les rôles de l'homophone du premier, Raphaël, et de Léonardo De Vinci et Michel-Ange pour les deux autres afin de former un trio symbole d'une nouvelle renaissance : celle de l'AC Milan. Derrière les artistes, une foule de petites mains se sont succédé tout au long de cette saison pour entretenir le rêve des Milanais avec à la baguette un Stefano Pioli impeccable dans la gestion de son groupe.(le centre d'entraînement de l'équipe nationale, NDLR), racontait d'ailleurs Ricardo Montolivo dans les colonnes de la, le week-end dernier. Si le technicien italien ne dispose pas d'un groupe qui paraissait taillé pour aller jouer le titre en début de saison, il peut en revanche compter sur son expérience. Il le confiait notamment en conférence de presse, juste avant d'aller défier la Lazio en avril :BiancazzurriEt sa méthode semble porter ses fruits. Derrière Leão et les deux papys Ibra et Giroud, le Milan compte treize autres buteurs différents cette saison en Serie A. Parmi eux, des titulaires indiscutables : Theo Hernández, Sandro Tonali ou Franck Kessié - cinq pions chacun. Mais aussi des hommes plus habitués à sortir du banc : Ante Rebić, Brahim Díaz et le surprenant Junior Messias affichent ainsi à eux trois dix réalisations au compteur. Une donnée non négligeable, au regard des pépins physiques rencontrés par le Suédois ou par le Français cette année, et qui pourrait surtout permettre auxde devenir la première équipe depuis la Juventus en 2013 à être sacrée sans avoir aucun joueur dans le top 15 des meilleurs buteurs. Au passage, la Vieille Dame avait enquillé sept autresderrière. Nul doute que les Milanais signeraient pour un tel scénario, avant d'entrer sur la pelouse du Mapei Stadium.