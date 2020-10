Milan, Tottenham et Leicester sérieux, Villarreal s'en sort

Opposés respectivement au Celtic (1-3), à LASK (3-0) et à Zorya (3-0), l'AC Milan, Tottenham et Leicester ont démarré leur campagne de Ligue Europa de la meilleure des façons. Ç'a en revanche été plus compliqué pour Villarreal, qui s'en est malgré tout sorti en fin de match contre Sivasspor (5-3). Succès également pour Braga et pour Hoffenheim.

Groupe H

Groupe J

Groupe G

Groupe L

Groupe I

Groupe K

Avec une équipe quelque peu remaniée (mais avec un Zlatan bien présent), l'AC Milan a poursuivi son sans-faute sur ce début de saison, en s'imposant très sérieusement sur la pelouse du Celtic. Rade Krunić a d'abord profité d'un joli centre de Samu Castillejo pour catapulter une tête au fond des filets, avant que Brahim Díaz ne double la mise sur une offrande de Theo Hernandez. Le Celtic tentera bien de revenir en seconde période, par l'intermédiaire d'Elyounoussi sur corner, mais ses espoirs seront annihilés par le jeune Jens Petter Hauge dans le temps additionnel. Résultat : huitième victoire en huit matchs officiels cette saison pour les gars de Pioli. Y'a pire non ?Si vous en doutiez, les premiers éléments de réponse sont donnés : oui, le LOSC est bien là pour concurrencer lesdans ce groupe H. Et tant pis s'il n'y a pas de point sur les I du triple buteur du soir, Yusuf Yazıcı. Le résumé, juste ici Incroyable, mais vrai : Gareth Bale a joué un match en club dans la peau d'un titulaire, ce qu'il n'avait plus fait depuis le 24 juin dernier, quand il portait encore le maillot du Real Madrid. C'est d'ailleurs l'un de ses centres qui a forcé le pauvre Andrés Andrade a tromper son propre gardien peu avant la demi-heure de jeu. Dix minutes plus tôt, Lucas avait déjà ouvert le score. Heung-min Son viendra conclure les festivités en fin de match., pour les Autrichiens.Des Belges qui gagnent, ça existe. Et ces derniers peuvent dire merci à la défense de Ludogorets, venue leur servir le deuxième but sur un plateau, alors que les Bulgares menaient initialement 1-0.Dans, le nouveau programme phare de Canal+, Soraya a «» . C'est Marc lui-même qui le dit. On ne peut pas forcément en dire autant de Zorya, modeste club ukrainien, venu prendre une petite rouste au King Power Stadium. James Maddison avait démarré le festival des hommes de Brendan Rodgers suite à un cafouillage, avant que Harvey Barnes et Kelechi Iheanacho ne viennent mettre deux autres fessées sur les popotins des visiteurs. Lesrugissent déjà.Braga qui cartonne en Europa League ? Pas de doute : nous sommes bien en 2011.Deux hommes - Christoph Baumgartner et Munas Dabbur - pour trois points. Clair, net, précis, et voilà Hoffenheim en tête du groupe L.Forcément, sans Jonathan David, c'est tout de suite moins facile.Clairement le match fou de la soirée. Face à un Sivasspor «» , avec notamment Mamadou Samassa, Fayçal Fajr, Mustapha Yatabaré et Max-Alain Gradel titulaires (ces deux derniers ont d'ailleurs marqué), Villarreal s'en est finalement sorti grâce à Paco Alcácer, entré en jeu à 3-3 et auteur d'un doublé pour faire gagner le sous-marin jaune. Mention spéciale également pour le jeune Takefusa Kubo, qui a marqué un pion et signé deux passes décisives. Comme quoi, Unai Emery est toujours abonné à la Ligue Europa.On parlait deun peu plus haut… Logique, donc, que Yonatan Cohen fasse gagner le Maccabi Tel-Aviv. Et promis, ce n'est pas une blague.Le seul 0-0 pourri de la soirée. Parce qu'il en fallait bien un.Pas vraiment une faim de loup pour Wolfsberger, ce jeudi soir. Pour le dîner, il faudra repasser.