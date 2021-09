Milan tient la Juve en respect

Très en jambes dans le premier acte, la Juve s'est fait remonter les bretelles par un Milan électrique en seconde période (1-1). Un nul qui n'arrange pas les Piémontais, qui n'ont toujours pas glané le moindre succès en Serie A, après quatre journées disputées.

22, revoilà la Juve

Hip, hip, hip, Rebić

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado (Chiesa, 72e), Bentancur, Locatelli, Rabiot - Dybala (Kulusevski, 78e), Morata (Kean, 66e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Tomori, Kjær (Kalulu, 36e), Romagnoli, Hernandez - Tonali, Kessié (Bennacer, 63e) - Saelemaekers (Florenzi, 63e), Diaz (Maldini, 90e), Leão - Rebić. Entraîneur : Stefano Pioli.

Pour le décollage, il faudra patienter. Inspirée en première période, secouée ensuite par un très bon AC Milan, la Juventus a finalement dû ronger son frein sur sa pelouse à Turin ce dimanche (1-1). Avec une certitude à la fin du voyage : Massimiliano Allegri a encore du boulot en perspective, s'il veut que sesprennent enfin un peu de hauteur cette saison.Médiocre depuis le début de l'exercice en cours, la Vieille Dame semble enfin rajeunie en début de match. Bentancur et Locatelli annoncent tout de suite la rythmique dans l'entrejeu, et Morata, servi par Dybala, file plus vite que la musique en contre. L'Espagnol n'a alors plus qu'à tromper Maignan d'un piqué parfaitement placé. Un but annonciateur de l'excellent premier acte de la Juve. Lesdominent leur sujet, alors que Milan, privé d'avant-centre de métier ce dimanche soir, s'emmêle irrémédiablement les cannes devant. Rabiot, lancé en profondeur, est même à un rien de doubler la mise, mais est repris in extremis par Tomori face à la cage.Plus disputée, la seconde période repart pied au plancher, dans le sillage de deux formations qui déboulent à fond la caisse d'un but à l'autre. Même si c'est encore la Juve qui s'en sort mieux, alors que le 4-4-2 asymétrique d'Allegri s'appuie sur les innombrables montées d'Alex Sandro, intenable sur son coté gauche. Problème : lesne se procurent plus d'occasions sérieuses, et Milan déroule une partition collective de plus en plus enlevée. Servi par un corner laser de Tonali, Rebić égalise ainsi assez logiquement, d'un coup de boule joliment claqué. C'est désormais lequi a le match en main et le cuir au pied, alors que Hernández et Kalulu n'hésitent plus à multiplier les montées offensives. Kalulu, servi dans la surface, pense même crucifier les Piémontais, mais Szczęsny sort une parade du genre miraculeux pour préserver les siens. Un sauvetage qui épargne à la Juve de plonger réellement dans la crise, même si les, avec deux points inscrits en 4 matchs, continuent de ramer en Serie A.