Milan sombre à Turin

Torino (3-5-2) : Sirigu – Izzo, Nkoulou, Moretti – De Silvestri, Lukić, Rincón (Aina, 87e), Meïté, Ansaldi – Benreguer (Parigini, 73e), Belotti. Entraîneur : Walter Mazzarri.



Milan (4-3-3) : Donnarumma – Conti (Castillejo, 71e), Musacchio, Romagnoli, Rodríguez – Kessié, Bakayoko, Paquetá (Piątek, 62e) – Suso (Borini, 62e), Cutrone, Çalhanoğlu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Une finale qui s'envole, et une quatrième place qui s'échappe : sale semaine pour lesPour continuer à rêver de Ligue des champions, l' AC Milan devait retrouver le brin d'imagination qui lui fait défaut depuis plusieurs semaines. Mais dans une première période tendue, les hommes de Gattuso se sont davantage évertués à tester la sévérité de l'arbitre que la vigilance de Sirigu, sérieux face aux rares tentatives adverses. Et à force de le chercher, les Milanais ont fini par trouver Marco Guida.Plutôt clément sur des fautes grossières de Conti et Paquetá avant la pause, l'homme en noir s'est montré impitoyable à l'heure de jeu au moment de juger une poussette de Kessié sur Izzo dans la surface. Une offrande pour Belotti, qui transforme tranquillement le penalty et débride la rencontre du même coup. Si Bakayoko touchera la barre de la tête dans la foulée, c'est Berenguer qui assommera le match quelques minutes plus tard d'une superbe demi-volée aux seize mètres. Avant que l'arbitre n'enlève tout espoir auxen expulsant Romagnoli, un peu trop insolent à son goût.Le Torino se relance dans la course à la Ligue des champions. Et plonge un peu plus les Milanais dans le doute.