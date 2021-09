Milan sermonne la Lazio

Auteurs d'un match complet, les Milanais ont écarté une pâle Lazio à San Siro (2-0) pour leur premier gros rendez-vous de la saison. Et évidemment, pour son retour dans son jardin, Zlatan Ibrahimović a trouvé le chemin des filets.

Leão, de zéro à héros

Le roi Zlatan est de retour

Milan(4-2-3-1) : Maignan - Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez - Tonali, Kessié (Bakayoko, 61e) - Florenzi (Saelemaekers, 61e), Diaz (Ballo-Touré, 80e), Leão (Ibrahimović, 60e) - Rebić. Entraîneur : Stefano Pioli.



Lazio (4-3-3) : Reina - Marušić (Lazzari, 64e), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinković-Savić (Basic, 74e), Leiva, Luis Alberto - Pedro (Moro, 84e), Immobile (Muriqi, 84e), Felipe Anderson (Zaccagni, 64e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Par Andrea Chazy

Zlatan Ibrahimović sait mieux que personne qu’il y a un temps pour tout. Même pour faire son lacet. Lorsque la 67minute de jeu de ce Milan-Lazio de gala se profile, l’ancien Parisien n’est sur la pelouse que depuis quelques minutes, mais doit déjà refaire deux boucles et poser un genou à terre. Une tuile ? Pas pour lui. Lorsqu’il voit qu’Ante Rebić file à toute allure côté gauche, le Z abandonne son entreprise et file placer un appel dans le dos de Francesco Acerbi. Bingo : la passe du Croate est parfaite, le plat du pied de Zlatan est sûr. Milan mène 2-0, Ibrahimović exulte et peut alors reprendre son laçage en paix avec le sentiment du devoir accompli. Car la Lazio ne reviendra pas, car c'est l'assurance pour Milan de poursuivre son sans-faute et, pour lui, de soigner son retour à la maison.Accueillir à San Siro la Lazio de Maurizio Sarri, qui planté neuf buts lors des deux premières journées, a de quoi flanquer quelques sueurs froides. Mais visiblement, ce Milan-là n’a peur de rien. Sans Ibra, sur le banc, et sans Olivier Giroud qui se remet de la Covid, lesattaquent quand même pied au plancher. Si Rafael Leao fait mal à Adam Marušić, le Portugais peine à régler la mire au moment de faire quelque chose du cuir. Il faut dire que l’ancien Lillois peut s’amuser à gâcher : derrière lui, la paire Sandro Tonali-Franck Kessié rayonne et éteint totalement le milieuLa différence, Milan va la faire juste avant la pause quand Leao remonte tout le terrain, glisse le cuir à Rebić qui lui remet au point de penalty, avant de battre Pepe Reina avec brio. Dans le temps additionnel, Ciro Immobile confond le ballon et le mollet de Franck Kessié dans sa propre surface. Une occasion en or de faire le break s’offre alors à l’Ivoirien, mais qui, malgré lui, expédie son penalty sur la barre avant le retour au vestiaire. La Lazio peut souffler : voilà quinze minutes durant lesquelles elle va pouvoir respirer.Le retour des vestiaires voit lesgarder davantage le cuir, mais toujours autant galérer à inquiéter Mike Maignan. Les choses ne s’arrangent pas quand, à l’heure de jeu, Ibra arrive à son tour sur le pré pour forcer la décision. Le Suédois ne mettra donc que sept minutes pour se charger de faire le break et enterrer définitivement les derniers espoirs de come-back romain.Maignan se montrera quand même présent, sur le seul tir dangereux de Ciro Immobile en fin de rencontre, histoire de confirmer ce que l’on savait déjà : mois après mois, ce Milan se renforce et a les armes pour aller regarder Liverpool dans les yeux à l’occasion de ses retrouvailles avec la Ligue des champions mercredi.