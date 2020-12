Milan sèche le Sparta, Feyenoord prend la porte

Pas brillant mais toujours solide, Milan a dominé sur la plus petite des marges le Sparta Prague (0-1) et fini aux dépends du LOSC au premier rang du groupe H. Un siège de premier de la classe qu'occupent aussi Tottenham et Leicester, qui ont respectivement cogné Antwerp et l'AEK Athènes. Le gros bide de la soirée est du coté de Feyenoord, qui gicle de la C3 suite à sa défaite face aux Autrichiens de Wolfsberger (1-0).

1

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Groupe K

Groupe L

Déjà qualifiés pour la suite de la compétition, lesne sont pas contre attraper une nouvelle victoire en cours de route. Histoire de finir premiers du groupe G. Cengiz Ünder profite alors d'une approximation défensive de la défense de l'AEK pour briser la glace, d'une volée du gauche limpide dans la surface. Déjà mathématiquement éliminés de l'épreuve, les Grecs roupillent derrière et laissent dans la foulée Barnes, dont le tir contré trompe Tsintotas, doubler la mise. La messe est déjà dite, Leicester peut assurer tranquillement son affaire et continuer de rêver d'une belle épopée continentale cette saison.Diminué par un onze largement remanié et privé de nombreux titulaires, Milan commence petitement alors que le Sparta mène à la baguette les Lombards en début de match. Mais lepeut toujours compter sur son magicien d'Hauge pour se remettre à l'endroit. Sur le coté gauche de la surface, le phénomène norvégien enrhume son vis-à-vis d'un crochet intérieur et conclut l'affaire d'un plat du plat subtilement placé. Pas découragé, le Sparta continue ensuite d'asticoter les Lombards. Mais les, bien en place, ne laissent rien passer. les Tchèques, à dix suite à l'expulsion de Plechatý à la 77minute de jeu, ne se procurent finalement qu'un nombre infime d'occasions. Du tout cuit pour Milan, qui empoche avec autorité la première place du groupe H suite au revers du LOSC face au Celtic.C'est la première place qui se joue ce soir, entre les deux cadors de groupe J. Un enjeu malheureusement pas suffisamment alléchant pour inciter les deux équipes à se bouger le popotin. Ça ronronne au Tottenham Hotspur Stadium, et il n'y pas franchement grand chose à se caler sous la dent en première mi-temps. Il faudra attendre que Gareth Bale fracasse la barre sur coup franc et que Vinícius marque à la retombée du ballon pour voir lesenfin lancer leur match. Les Londoniens ont fini de s'échauffer et Lo Celso, lancé par Bale, peut doubler la mise d'un extérieur léché. De quoi permettre auxde José Mourinho de finir avec la manière leur phase de poules de C3.En délicatesse au classement, le Feyenoord doit absolument l'emporter pour voir la suite de la C3. Sauf que Wolfsberger, second, n'a pas franchement envie d'abandonner son ticket pour les seizièmes aux Néerlandais. Bien en place et durs au duel, les Autrichiens envoient du bois et ouvrent le score par Joveljić, qui vient conclure de la tête une action collective bordélique. Paralysés, les Bataves ne parviendront jamais à véritablement prendre le jeu à leur compte et doivent se résoudre à quitter la C3 sur une performance pas franchement funky.Premier de son groupe et impérial en C3 depuis le début de la saison, le Dinamo a manifestement le souci du travail bien fait. À la demi-heure de jeu, Gvardiol survole la défense moscovite sur corner pour placer un puissant coup de crane sur corner dans les filets adverses. Supérieurs en tous points, les Croates sont décidément cliniques dans les airs et Oršić, à bout portant, vient doubler la mise de la tête peu avant la pause. Kastrati, en contre, vient même essuyer l'assiette en fin de match. Bistrović réduira bien la marque pour les Russes, mais son pion est anecdotique : le club de Zagreb peut empocher tranquillement son quatrième succès en six rencontres de C3 cette saison, et poursuivre son aventure européenne.