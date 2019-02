Milan contient la Lazio

Dominé ce mardi par une Lazio globalement supérieure à l'Olimpico, Milan a fait le dos rond et décroché un 0-0 minimaliste. Un score qui résume bien cette rencontre aller de Coppa Italia, qui a accouché d'un match engagé, mais pas franchement funky.

SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Bastos, Acerbi, Patric - Lulić, Milinković-Savić, Leiva, Parolo (Luis Alberto, 73e), Romulo (Marušić, 90e) - Immobile (Caicedo, 73e), Correa. Entraîneur : Simone Inzaghi.



AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt - Kessié (Çalhanoğlu, 29e), Bakayoko, Paquetá (Biglia, 86e) - Suso (Castillejo, 73e), Piątek, Borini. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Les plus indulgents parleront de match tactique. Les autres de spectacle raté. Pour cette première manche des demies de Coupe d' Italie qui opposaitet, l'Olimpico n'a pas tout à fait vibré. Lesont pourtant mis de l'envie, des tripes et du rythme dans ce match-là. Mais en face, Milan avait tout simplement verrouillé la porte d'entrée de sa défense et planqué les clés au passage.N'en déplaise aux gros crados, ce match aller de Coppa italia prend rapidement des allures de rencontre soignée. Très peu de fautes, des redoublements de passes plutôt jolis côté Milan dans l'entrejeu et deux blocs équipes bien ordonnés, où tout le monde joue les premiers de la classe en coulissant proprement. Tout cela est bien beau, mais personne n'ignore qu'il va bien falloir se décider à se salir le short pour que les choses sérieuses puissent réellement commencer. À ce petit jeu, c'est encore la Lazio qui s'en sort le mieux : Patric signe une frappe croisée qui chatouille le cadre, avant qu'Immobile ne signe une demi-volée vicelarde, qui vient flirter avec le poteau de Donnarumma. Mais c'est surtout Joaquín Correa qui fait pétocher Milan : sur l'aile gauche, l'Argentin casse un bon paquet de reins, puis s'effondre après un contact qui semble avéré avec Paquetá. Pas de pot pour les: l'arbitre laisse couler et Milan peut achever sa première période en contrôlant tant bien que mal la montée en puissance desLe début de seconde période ne fait que confirmer ce qui a été entrevu en première : La Lazio rentre dans le lard desen haussant encore d'un cran son agressivité au pressing et met définitivement la patte sur la partie. Milan, pas franchement perturbé, range alors son orgueil au placard et accepte de courber l'échine. Minimaliste, mais malin : la Lazio a beau avoir l'avantage aux poings, elle doit sortir les rames dès qu'elle approche d'une surface milanaise militairement organisée. Correa et Immobile tentent bien de combiner pour mettre fin à la galère, mais rien n'y fait, Milan rentre dans sa carapace et y restera jusqu'à la fin de la rencontre. Un 0-0 plutôt vilain qui laisse tout le monde sur sa faim. Ne reste plus à espérer quecommeproposent un spectacle beaucoup plus calorique à leursle 24 avril prochain, pour le second et ultime round de cette demi-finale de coupe.