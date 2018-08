Milan terrasse la Roma au buzzer

Battu à Naples lors de la première journée, le Milan AC a arraché un joli succès à San Siro face à la Roma grâce à un but au buzzer de Patrick Cutrone.

La Roma apathique, Kessié en profite

La VAR superstar

Milan AC (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (Laxalt 76e) - Kessie, Biglia, Bonaventura (Cutrone, 84e)- Suso, Higuain, Calhanoglu (Castillejo 81e)

AS Roma (3-4-2-1) : Olsen - Fazio, Manolas, Marcano (El Shaarawy 46e)– Karsdorp (Santon 78e), Nzonzi, De Rossi, Kolarov – Pastore (Cristante 68e), Schick - Dzeko

Par Fabien Liébus

Milan a repris ce qu'il avait laissé à Naples . À la dernière seconde, pour que cela soit encore plus beau et romantique. Alors que ce Milan- AS Roma semblait se diriger vers un match nul somme toute méritée (1-1 au tableau d'affichage, 2-2 sans une double intervention de la VAR), c'est le petit jeune de la maison, Patrick Cutrone , qui a surgi pour offrir leur premier succès de la saison aux Rossoneri. Une victoire de prestige, qui va définitivement permettre au Diavolo d'enclencher sa saison, après la désillusion du San Paolo. Pour la Roma, en revanche, il y a de quoi s'inquiéter. Les Romains ont déjà encaissé cinq buts lors des trois premières journées, et semblent bien moins cohérents qu'en fin de saison dernière, quand tout leur souriait. Eusebio Di Francesco va devoir taper du poing sur la table (mais pas trop fort, hein).C'est Milan qui attrape le match par le bon bout. Après dix minutes de rodage dédiées au reniflage de derrière, l'emprise milanaise sur le jeu se matérialise en occasions. Pas encore franches, mais presque : Bonaventura (10), Calabria (16), Higuain (17) et Biglia (24) pêchent tour à tour dans la finition. La Roma, elle, ne produit pas grand chose. Un peu à l'image de sa première période catastrophique contre l' Atalanta ce lundi. Les Giallorossi pensent arriver à la pause avec ce 0-0 flatteur, mais Milan trouve la faille juste avant la pause. A la 40minute, Franck Kessié reprend à bout portant un centre à ras de terre et ouvre le score. Un but loin d'être un électrochoc pour la Roma, qui, sans une intervention décisive du bout du pied de Kolarov, aurait même pu se faire punir à nouveau dans la foulée. Peu inspirés, les Romains ne se montrent guère menaçants. Seul Schick parvient a trouver le cadre d'une tête bien placée au premier poteau.Au retour des vestiaires, la Louve montre enfin les crocs et devient plus entreprenante, exerçant un pressing plus efficace. Une perte de balle dans son camp de Higuain - dont les décrochages étaient pourtant jusque là plutôt efficaces - lance une première alerte de Dzeko (50). Et le bloc milanais finit par céder à la 59minute : la défense n'arrive pas à se dégager sur un corner, et Fazio peut aligner Donnarumma d'une frappe croisée.La suite, c'est un festival de la nouvelle star de la Serie A depuis la saison dernière : la VAR. L'assistance vidéo annule tout d'abord pour hors-jeu le premier but sous les couleursde Gonzalo Higuain, qui avait pourtant remporté son face à face avec le gardien romain. Pour ne pas faire de jaloux, la VAR annule ensuite le but de Steven Nzonzi, coupable d'une double main plutôt flagrante avant d'ajuster Donnarumma. Les dernières émotions ont lieu dans les arrêts de jeu. Dzeko manque d'abord la balle de match sur une frappe trop écrasée du pied gauche. Le tournant. Puisqu'à 25 secondes du terme, Patrick Cutrone , entré en jeu quelques minutes plus tôt, aligne Olsen après un service parfait de Higuain et fait exploser San Siro. Gattuso peut sauter dans les bras de ses joueurs : la saison milanaise est lancée.