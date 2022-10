Milan s'arrache à Empoli

Empoli (4-3-1-2) : Vicario - Stojanović, De Winter, Luperto, Parisi - Haas (Cambiaghi, 83e), Grassi (Marin, 45e), Henderson (Bajrami, 59e) - Pjaca (Bandinelli, 59e) - Lammers, Satriano (Destro, 83e). Entraîneur : Paolo Zanetti.



Milan (4-2-3-1) : Tătăruşanu - Calabria (Kalulu, 39e), Kjær (Dest, 73e), Tomori, Ballo-Touré - Tonali, Bennacer - Saelemaekers (Krunić, 33e), De Ketelaere (Diaz, 73e), Leão - Giroud (Rebić, 73e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Lesse replacent sur le gong !Battus par Naples avant la trêve, les Milanais ont repris leur marche en avant en s'imposant au bout du temps additionnel, et dans la douleur, à Empoli (3-1).Privé de Mike Maignan, Théo Hernández ou encore Divock Origi, l'AC Milan voit la liste de ses indisponibles s'allonger quand Alexis Saelemaekers et Davide Calabria quittent tour à tour la pelouse. Il faut attendre la seconde période pour voir Milan passer la seconde : sur un coup franc bien placé, Olivier Giroud pense débloquer la rencontre, mais c'est la barre de Guglielmo Vicario qui repousse sa tentative à l'heure de jeu. C'est à dix minutes du terme que le champion d'Italie va faire la différence : sur une touche de Sandro Tonali, effectuée dans le dos de l'arrière-garde toscane, Rafael Leão fait le show et sert sur un plateau l'entrant Ante Rebić qui ne tremble pasStefano Pioli pense que l'affaire est dans le sac, mais il n'en est rien : alors que le temps additionnel pointe le bout de son nez, Nedim Bajrami égalise d'un beau coup franc côté gardien. Milan, à terre ? Certainement pas. Sur l'engagement, et à la suite d'une belle remise de Rade Krunić, Fodé Ballo-Touré fait exploser le parcage milanais. Empoli se rue à l'abordage et va en prendre un troisième, sur l'ultime contre, qui voit Rafael Leão sceller le succès. Grâce à cette victoire, Milan reste à trois points du leader, Naples, et grimpe provisoirement sur le podium devant l'Udinese (un match en moins) et la Roma.