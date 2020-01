Milan retourne l'Udinese grâce à Rebić

AC Milan (4-4-2) : Donnarumma - Conti, Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez - Castillejo (Krunic, 77e), Bennacer, Kessié, Bonaventura (Rebic, 46e) - Leao, Ibrahimovic. Entraîneur : Pioli.



Udinese (3-5-2) : Musso - Becao, Ekong, Nuytinck (Nestorovski, 78e) - Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema (Ter Avest, 88e) - Okaka (De Maio, 92e), Lasagne. Entraîneur : Gotti.

Merci qui ? Merci Rebić. Vainqueur de Cagliari lors de la journée précédente , l'AC Milan avait pour objectif de continuer sa marche en avant lors de la réception de l'Udinese. Pour ce faire, Stefano Pioli avait décidé de titulariser ses deux recrues hivernales : Simon Kjær et Zlatan Ibrahimović. Mais l'entame du match tourne vite à la tragédie quand Gianluigi Donnarumma sort de sa surface tel un kamikaze et laisse tout le loisir à Jens Stryger Larsen d'ouvrir le score (0-1, 6).Au retour des vestiaires, Pioli sort Giacomo Bonaventura et fait rentrer Ante Rebić. Titularisé à seulement une reprise en Serie A depuis le début de saison, le Croate attend deux minutes pour se mettre en évidence. Après un débordement d'Andrea Conti, l'ancien de Francfort est trouvé au point de penalty et égalise facilement (1-1, 48). Ce but galvanise les, qui jouent plus haut, et prennent l'avantage à la suite d'une volée somptueuse de Theo Hernandez (2-1, 71). Après ce but du latéral tricolore, les joueurs du Frioul semblent désemparés, mais pas suffisamment pour baisser les bras et abdiquer. Car à cinq minutes du terme, Kevin Lasagna reprend de la tête un centre de Stryger Larsen et trompe Donnarumma (2-2, 85). Mais à trente secondes du coup de sifflet final, Rebić vient fixer la défense avant de donner la victoire aux siens grâce à un doublé retentissant (3-2, 90+3).En voilà un qui vient de gagner sa place de titulaire.