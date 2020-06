Milan refroidit la Roma

AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Conti, Kjær, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Bennacer - Castillejo, Bonaventura, Çalhanoğlu - Rebić. Entraîneur : Stefano Pioli.



AS Roma (4-2-3-1) : Mirante - Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola - Cristante, Veretout - Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

La Roma retombe dans ses travers.Après avoir défait la Sampdoria la semaine dernière, la formation de Paulo Fonseca s'est couchée sans panache face à Milan ce dimanche. La rencontre, terne et particulièrement avare en occasions, s'est emballée dans la deuxième moitié de la seconde période. À l'heure de jeu, Çalhanoğlu et Paquetá chauffent d'abord chacun leur tour les gants de Mirante. Avant que la Louve ne craque, à la suite d'un pion opportuniste de Rebić quelques minutes plus tard. Vaillant à défaut d’être brillant, les’accroche solidement à son bout de gras, et Theo Hernandez fout le boxon dans la surface romaine, provoquant une faute de Smalling. Çalhanoğlu n'a plus qu'à inscrire le penalty qui suit, pour parachever le succès des siens.Très mauvaise opération pour la Louve, qui reste à six points de la quatrième place occupée par l'Atalanta (un match en moins que les) et donc d'une qualification pour la Ligue des champions.