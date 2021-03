Milan rattrape United par le col

Plus entreprenant, mais longtemps mené à la suite d'un pion inscrit par Diallo, Milan s'est arraché au bout du bout du temps additionnel, pour égaliser par Kjær. Un nul mérité, qui promet un match retour haletant à San Siro dans une semaine.

Déclassés, mais pas terrassés

Milan de résilience

Manchester United (4-2-3-1) : Henderson - Wan-Bissaka (Williams, 74e), Bailly, Maguire, Telles - McTominay, Matić - James (Shaw, 73e), Bruno Fernandes (Fred, 73e), Greenwood - Martial (Diallo Traoré, 46e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.



AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria (Kalulu, 74e, Kjær, Tomori, Dalot - Meité, Kessié - Saelemaekers (Castillejo, 69e), Brahim Diaz (Tonali, 69e), Krunic - Leao. Entraîneur : Stefano Pioli.

C'est un fait : voilà des années que Manchester United ne sait plus briller. Certains diraient même que les Mancuniens sont devenus des maîtres incontestés de l'ennui. Peut-être, mais en football, le plaisir est parfois accessoire. Quand on ne sait pas en distiller, encore faut-il savoir en priver l'adversaire. Ce que les gars de Solskjær ont plutôt bien fait ce jeudi soir, face à des Milanais séduisants, mais trop souvent impuissants en seconde mi-temps. Lesont seulement arrêté de défendre dans le temps additionnel. Grossière erreur. Simon Kjær, lui, n'a jamais renoncé. Et a égalisé d'un coup de casque rageur, qui permet aux siens de repartir d'Angleterre avec la satisfaction du devoir accompli.C'est une histoire de déclassement qui s'écrit ce soir. Pas capables d'exister en Ligue des champions, United et l'AC Milan se défient faute de mieux en Ligue Europa. Tout n'est pas noir, pourtant, entre deux formations qui ont notoirement retrouvé du galon cette saison. De fait, le match part sur des bases positives, notamment côté Milan, alors que le pressing haut et coordonné dulaisse entrevoir de belles ambitions. Les Lombards se pensent vite récompensés quand Kessié, laissé seul par la défense mancunienne, trompe Henderson d'une superbe demi-volée. Mais le pion de l'Ivoirien est refusé, ce dernier ayant commencé son action après avoir effectué une main peu évidente, signalée par l'arbitre après consultation de la VAR. Si les Rouge et Noir ont mieux débuté, Manchester se bouge le popotin passé le premier quart d'heure. Les Anglais cueillent même la plus grosse occasion du premier acte quand Maguire, après une tête déviée de Fernandes sur corner, trouve incroyablement le poteau à bout portant.Problème pour Milan : Avec Kjær pour seul trentenaire sur la pelouse ce jeudi, la formation de Stefano Pioli ressemble encore à une équipe de grands enfants. Pas venu pour faire mumuse au centre aéré, United signe la fin de la récré dès le retour des vestiaires. Bon pied, bon œil, Bruno Fernandes se fend d'une longue ouverture pour Diallo, dont la tête lobe Donnarumma, bien naïf sur le coup. L'heure pour les darons mancuniens de froncer les sourcils, de bander les muscles et de resserrer les lignes. United n'attaque presque plus et Milan se retrouve tout seul à essayer de saupoudrer un peu de fun sur une partie d'un coup vachement moins funky. Les Lombards ne renoncent pas, mais l'épicier mancunien a bien fait ses comptes et fermé sa boutique. Mais il y a encore un tout petit trou dans le rideau de fer. Sur corner, Kjær a vu la faille, s'envole et trompe Henderson dans le temps additionnel. Inattendu, mais mérité, au regard de la prestation d'ensemble des Milanais, qui aborderont le match retour à San Siro avec une bonne dose de confiance en plus dans les chaussettes.