Milan puni par la Spezia

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Florenzi (Calabria, 69e), Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez - Krunić, Bakayoko - Saelemaekers (Junior Messias, 56e), Brahim Diaz (Giroud, 69e), Rafael Leão (Rebić, 83e) - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.

La Spezia (3-5-2) : Provedel - Amian, Erlić, Nikolaou - Gyasi, Maggiore (Kovalenko, 79e), Kiwior, Bastoni, Reca (Ferrer, 77e) - Verde, Manaj (Agudelo, 57e). Entraîneur : Thiago Motta.

AB

Le Diable est resté dans sa boîte.Sans Franck Kessié et Ismaël Bennacer partis à la CAN, ainsi que Sandro Tonali suspendu, l'AC Milan a galéré ets'est incliné face à La Spezia Calcio. Les Ligures ont été valeureux et peuvent également remercier leur portier Ivan Provedel qui a décidé de sortir la prestation de sa vie.La rencontre a eu du mal à se lancer et il faut attendre un numéro de soliste de Rafael Leão à l'orée du premier quart d'heure pour voir enfin une occasion de but. Sur le côté gauche, le Portugais feinte Kelvin Almian puis arme sa frappe. Celle-ci est repoussée par le pied d'Ivan Provedel en corne, le show du portier ligure peut commencer. En effet, Saelemaekers puis Ibrahimović essaient également de tromper la vigilance du natif de Pordenone, en vain. Malgré cet état de grâce, le gardien commet une grossière erreur. Sur une passe en retrait anodine, il pousse le ballon trop loin. Leão se jette pour le récupérer et le portier ligure essaie de se rattraper mais shoote directement dans le pied du Portugais. Après discussion avec le camion de la VAR, Marco Serra indique penalty. Theo Hernandez s'élance mais frappe à côté. Heureusement pour les, pas le temps de préparer la soupe à la grimace. Lo Spezia Calcio part à l'abordage pour marquer avant la fin du temps réglementaire mais Krunic récupère la balle. Il envoie une merveille de transversale à l'attention de Rafael Leão. L'ancien Lillois lobe Provedel facilement et ouvre enfin le score.En deuxième période, l'AC Milan a décidé de gérer pour conserver sa maigre avance au tableau d'affichage. Cela permet à Maignan de démontrer qu'il est également un grand gardien en effectuant un arrêt sur son compatriote Amian puis une belle sortie du poing pour dégager le corner qui suit. Mais à force de jouer avec le feu,se brûle. Verde est décalé sur le côté droit et réalise un centre au cordeau pour Agudelo qui marque le premier but de sa saison. Provedel continue d'être le héros de cette rencontre en arrêtant une frappe de Saelemaekers - consécutive à une passe d'un Leão extrêmement remuant ce soir - puis une mine de Zlatan. Et quand il est enfin battu, il est sauvé par Marco Serra. Alors que Rebić transmet à Junior Messias, le Croate est taclé par derrière. L'arbitre siffle faute alors que l'ancien joueur de Crotone avait enroulé son ballon dans la lucarne. La punition arrive dans les derniers instants de la partie. Avec l'énergie du désespoir, Nikolaou balance loin devant vers Agudelo qui remporte son duel contre Kalulu. Le Colombien la glisse ensuite à Kovalenko qui centre en première intention vers Gyasi. Le Ghanéen ne se fait pas prier et crucifie Maignan.Elle est là la première victoire de prestige de Thiago Motta en tant qu'entraîneur.