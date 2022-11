Bleu, blanc, rossonero

Pour la première fois depuis 2014, l’AC Milan va retrouver les huitièmes de finale de la Ligue des champions après ce succès face à Salzbourg (4-0). Une victoire qui s’est en grande partie dessinée grâce aux prestations XXL d'Olivier Giroud, Theo Hernández et Pierre Kalulu. Plus que jamais, les Français prennent le pouvoir à Milan.

La Lombardie aux Français

Danse avec le Diavolo

Par Tristan Pubert

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que le match vient à peine de commencer, l’AC Milan est déjà bousculé par une valeureuse équipe de Salzbourg. Cette dernière est même toute proche de climatiser un San Siro des grands soirs, mais c’était sans compter sur le retour de Pierre Kalulu, auteur d’un tacleà la troisième minute de jeu. Un sauvetage défensif du Français, qu’il va rééditer à la demi-heure de jeu. Durant la première période, l’ancien Lyonnais s'est imposé comme le véritable pilier de la demeure lombarde, au bord de l’effondrement. Serein, solide dans les duels et propre à la relance, Pierre Kalulu a sorti une nouvelle performance impressionnante, félicité sur chaque interception par les supporters: 79 ballons touchés (record du match), 64% de ses duels remportés, 83% de passes réussies. Utilisé dans le couloir droit, le défenseur de 22 ans a très souvent gommé les erreurs de son coéquipier Simon Kjaer, pas dans son élément.De l’autre côté de la défense milanaise, Theo Hernández n’a cessé de multiplier les appels et les percussions dans son couloir gauche. Avec son numéro 19 dans le dos et son brassard autour du bras, c’était bien lui le Milanais le plus entreprenant durant cette première période. Enfin, le meilleur pour la fin, Olivier Giroud. Buteur à deux reprises (pour deux passes décisives), le champion du monde va fortement contribuer au succès rossonero(4-0) et sera logiquement nommé homme du match. Une rencontre durant laquelle le numéro 9 a fait parler son expérience et son QI football., lâchera l’Isérois après la rencontre.Indispensables, voilà ce que sont lesHernández, Giroud et Kalulu. Ce match face à Salzbourg est une nouvelle fois-là pour en témoigner. Depuis la saison dernière, Stefano Pioli ne peut plus se passer de ses poulains tricolores, auxquels il faut ajouter Mike Maignan, actuellement blessé . Quatre joueurs français qui se sont imposés comme des titulaires indiscutables de ce Milan. À commencer par Olivier Giroud, toujours aussi décisif dans les grands rendez-vous, comme ce mercredi soir mais aussi lors du derby en septembre dernier (3-2) . Si dans le jeu son influence n’est pas aussi importante que la saison passée (il n’a plus marqué en Serie A depuis le 18 septembre), l’attaquant de 35 ans s'est encore imposé comme une évidence.Les éloges ne sont pas moins nombreux pour son cadet Pierre Kalulu, 22 ans., déclarait il y a quelques semaines le journaliste italien Daniele Adani à son sujet. Dans le couloir droit ou bien dans l’axe, peu importe, le frère d'Aldo et Gédéon s’adapte et enchaîne les performances de patron. Une régularité et une sérénité déconcertante que n’a pas hésité à louer Stefano Pioli en août dernier dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport Pour ce qui est de Theo Hernández, l’international français affiche un niveau sensationnel depuis son arrivée en 2019. Blessé et absent des terrains pendant trois semaines en septembre dernier, le latéral gauche est revenu sur les pelouses avec le même niveau et la même détermination qui lui est propre. À 25 printemps, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo est au sommet de son art.Si les pépins s'accumulent pour Didier Deschamps avant le Qatar, l'éclaircie est peut-être donc à chercher du côté de Milan. Mike Maignan est certes lancé dans une course contre la montre et contre son corps pour espérer voir le Qatar, mais les trois autres ont en revanche de grandes chances pour faire partie de l’aventure, y compris Pierre Kalulu., claironnait le chouchou de Maldini au micro de RMC Encore jamais appelé par Didier Deschamps, le champion d’Italie attend patiemment le coup de téléphone du sélectionneur des Bleus. Vu le niveau affiché par « Pierino » depuis la saison dernière et le manque de candidats pour occuper le poste de latéral droit - l'axe étant un peu plus peuplé -, cela sonne d'ailleurs comme une anomalie. Theo Hernández et Olivier Giroud, eux, sont des habitués de Clairefontaine. Tous les deux blessés lors du dernier rassemblement, leur présence au Qatar semble actée, même si Didier Deschamps doit démêler une question de « statut » , le Phénix grenoblois devant composer avec la concurrence d'un certain Karim Benzema. Mais il n'y a pas de raison que seul Milan puisse profiter de la légion française.