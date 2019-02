Milan muselle la Roma

Plutôt en jambes à l'Olimpico, la Roma s'est néanmoins cassé les chicots sur la défense de Milan et surtout sur un Donnarumma des grands soirs.

Gigio, ce héros

La rage de Zaniolo, le poteau de Gigio

AS Roma (4-2-3-1) : Olsen - Karsdorp (Santon, 86e), Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi, Pellegrini - Zaniolo, Florenzi (El Shaarawy, 65e), Schick (Kluivert, 80e) - Dzeko. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma - Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez - Kessié, Bakayoko, Paquetà (Castillejo,77e) - Suso (Laxalt,87e), Piatek (Cutrone, 87e), Calhanoglu. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Cette année, on ne parle plus beaucoup de lui. La hype est retombée, les médias se sont calmés. Pourtant, Gianluigi Donnarumma est l'un des grands bonhommes de l'exercice 2018-2019 de l' AC Milan . En atteste son nouveau match de patron, pour sortir ses partenaires de la mouise ce dimanche, face à une Roma pourtant assez nettement dominatrice.Humiliée par la Fiorentina en milieu de semaine (7-1) , la Roma veut d'entrée recoller les morceaux avec sesà l'Olimpico. D'abord en allant au mastic, quitte à parfois flirter avec les limites. Zaniolo taquine régulièrement les chevilles de Bakayoko, Pellegrini tamponne tout ce qui passe au milieu et Manolas, coupable d'un contrôle foireux, s'en va tarter Kessié pour empêcher l'Ivoirien de filer au but. Un début viril, mais lesn'en oublient pour autant pas de jouer. Dès la sixième minute, Dzeko contorsionne sa grande carcasse pour servir Pellegrini, dont la reprise de volée est déviée par les solides gambettes de Rodriguez. La suite? La Louve continue de mordre dans tous les sens, mais se casse sempiternellement les dents sur Gigio Donnarumma. Le gardien lombard dévie successivement un pétard à ras de terre de Zaniolo, une galette de Dzeko et une tête croisée de Schick. Pas de pot pour la Roma : les Milanais , eux, capitalisent sur leur seule vraie occasion de la première période. Peu avant la demi-heure de jeu, Paqueta se faufile dans la surface, tourbillonne autour de Pellegrini, puis sert Piatek, qui poignarde Olsen à bout portant.Un scénario sévère pour la Roma, qui a au moins le mérite de foutre en pétard Zaniolo : dès la reprise, l'Italien profite du bordel induit par un centre de Karsdorp pour enfin battre Donnarumma, fusillé sur sa ligne. Bonne nouvelle pour lesdes deux camps : Milan, plutôt recroquevillé sous sa couette en première période, met plus volontiers le nez dehors, notamment en jouant verticalement pour un Piatek souvent adroit en contre. Reste que ce sont surtout les Romains qui gardent les mains sur les platines et Donnarumma doit encore sortir une parade monstrueuse pour dévier une tête sur corner de Dzeko. Décidément pas vernie, la Louve touche même les montants par Pellegrini, dont le coup de casque s'écrase sur le poteau adverse. Une ultime tentative qui fait pschitt, alors que Milan finit par se satisfaire d'un nul finalement pas trop mal payé. Même si tout ce beau monde sait que le résultat de la soirée revient à quasi pédaler dans le vide :commerestent en embuscade du podium de la Serie A, à respectivement quatre et cinq points de l' Inter