Milan miniaturise la Juve

Désarmée offensivement, la Juve n'a existé que dans le premier quart d'heure, avant de sombrer face à un Milan nettement supérieur aux quatre coins du pré (2-0). Les Lombards restent au top du hip hop de la Serie A, quand les Bianconeri plongent à une anonyme 8e place au classement.

Juve et (presque) jolie

Brahim Díaz, le diable au corps

AC Milan (4-3-2-1) : Tătăruşanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández - Pobega (Krunić, 65e), Bennacer (Vranckx, 84e), Tonali - Diaz (De Ketelaere, 65e), Leão (Origi, 84e) - Giroud (Rebić, 65e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado (McKennie, 46e), Locatelli (Miretti, 57e), Rabiot (Soulé, 80e), Kostić (Paredes, 56e) - Milik, Vlahović (Kean, 78e). Entraîneur :Massimiliano Allegri.

Ce 8 octobre, la Juventus est donc 8au classement de la Lega Serie A. Que peut-elle donc faire, pour lutter contre cet effarant sentiment de déclassement ? Sans doute, ne pas jouer au football comme elle l'a fait pendant une grande partie de ces 90 minutes face au Milan, ce samedi. Sans idée ni imagination, les Piémontais n'ont que très peu existé face à des Rouge et Noir tellement plus brillants, tellement plus inventifs, tellement plus solides, aussi.Étrange instant illusoire de bonheur ce samedi, à San Siro : lors des 20 premières minutes de jeu, la Juve fait précisément ce qu'elle s'est avérée incapable de faire depuis le début de saison. À savoir, jouer verticalement, multiplier les mouvements et solutions de passes et se positionner dans un bloc médian, agressif à la récupération du ballon. C'est bien, mais c'est encore insuffisant pour casser en deux Milan, qui répond du tac au tac, dans un début de match intense et franchement enthousiasmant. Aux courses furieuses de Locatelli et Cuadrado, lerépond par une maîtrise plus appuyée dans l'entrejeu, notamment grâce aux sorties de balle impeccables de Tonali. Sur un corner de l'Italien, Leão pense ouvrir le score après une déviation de Kalulu, mais voit sa reprise réflexe finir sa course sur le poteau. Pas en veine, le Portugais retape même les montants de Szczęsny quelques minutes plus tard, après avoir brossé un joli tir enroulé. Clinquante en début de match, la Juve a paumé son strass et ses paillettes en cours de route, et Milan va fort justement être récompensé de sa domination. Sur corner, Tomori contre la trajectoire d'un tir de Giroud, se retrouve avec le ballon dans les pattes, et assassine Szczęsny de près.La Vieille Dame chancelle, et Brahim Diaz ne va surtout pas se gêner pour la pousser dans l'escalier. L'Espagnol récupère une mauvaise passe de Vlahović, passe un grand pont à Bonucci, s'offre un rush phénoménal et bat Szczęsny, en face à face. Suffisamment lumineux pour éteindre la lumière côté piémontais, alors que les hommes d'Allegri signent un second acte tout à fait inconséquent. C'est plutôt Milan qui est proche de tripler la mise, même si lesn'ont pas tellement besoin d'appuyer sur le champignon. De fait, cette Juve-là n'a plus rien dans le ventre et concède une défaite nette et sans bavure, qui l'envoie au 8rang de la Serie A. Catastrophique, alors que Milan confirme son excellent début de saison, en recollant au classement au Napoli et à l'Atalanta, au sommet du championnat.