Milan matraque la Lazio et rejoint l'Inter en demi-finales

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Calabria (Tomori, 76e), Kalulu, Romagnoli, Hernández – Tonali (Bennacer, 46e), Kessié – Messias (Saelemaekers, 60e), Diaz, Leão (Maldini, 76e) – Giroud (Rebić, 60e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Lazio (4-3-3) : Reina – Hysaj (Lazzari, 61e), Felipe, Patric, Marušić – Milinković-Savić, Cataldi (Leiva, 51e), Basic (Alberto, 50e) – Felipe Anderson (Pedro, 50e), Immobile (Moro, 67e), Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Le Milan était pressé.Dans un bruyant San Siro, l’AC Milan a rapidement plié l’affaire pour se hisser dans le dernier carré de la Coupe d’Italie. Face à une Lazio incapable d’enchaîner trois passes, Rafael Leão et Olivier Giroud ont été les grands artisans du succès milanais (4-0).Le match était parti sur un petit rythme, mais Rafael Leão a décidé de le dynamiter à la première opportunité. Sur une merveille de passe d’Alessio Romagnoli, il échappe à la vigilance des Romains et se présente devant Pepe Reina, qu’il crucifie d’une frappe croisée du gauche. En face, la Lazio est engluée dans la toile. Clope au bec et papier en main, MaurizioSarri cherche la solution depuis son banc. Mais les choses se gâtent lorsque Brahim Diaz gratte un ballon au milieu et remonte le terrain pour décaler Leão. Le Portugais brise les reins de Felipe, véritable souffre-douleur de l’ancien Lillois ce mercredi soir, et sert Giroud qui n’a plus qu’à conclure. Même configuration quelques instants plus tard. Cette fois, Leão sert d’écran à Diaz, lequel transmet à notre Gigi national, décidément en feu. À la mi-temps, lespeuvent déjà lâcher la manette.Alors que les deux entraîneurs font tourner, la seconde période est une formalité pour les hommes de Pioli. Définitivement adopté, Giroud est ovationné à sa sortie pour son nouveau doublé (60). En fin de match, les troisièmes de Serie A profitent même d’un coup franc mal dégagé par la défense de la Lazio pour inscrire un dernier but par Kessié. Après cette lourde défaite, lesn’ont plus que la Ligue Europa pour remporter un titre cette saison, tandis que lespeuvent encore viser le doublé.La route vers le premier sacre du Milan en Coupe depuis 19 ans passera par une double confrontation contre le rival interiste. Nul doute que Giroud cochera la date de cette demie de la Madonnina pour venir remettre le couvert.