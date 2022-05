Milan mate l'Atalanta et se rapproche du Scudetto

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Calabria (Florenzi, 80e), Kalulu, Tomori, Hernandez – Tonali (Bennacer, 62e), Kessié – Saelemaekers (Messias, 54e), Krunić (Bakayoko, 80e), Leão – Giroud (Rebic, 54e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Atalanta (3-4-2-1) : Musso - De Roon, Palomino (Demiral, 80e), Djimsiti (Scalvini, 80e) - Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta – Pessina (Boga, 60e), Pasalić (Malinovskyi, 56e) – Muriel (Zapata, 54e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Lacommence à rougir.Dans un San Siro chauffé à blanc par le speaker, l’AC Milan a remporté un succès décisif face à l’Atalanta (2-0) dans la course au. Pourtant on a longtemps cru que les Lombards allaient craquer mentalement. Durant un premier acte pauvre en occasion, les hommes de Stefano Pioli alternent ruées stériles dans le camp de laet étourderies dans les transmissions. Incapables de créer du danger, less’énervent. Furieux, Giroud prend même un jaune lorsque Daniele Orsato refuse de lui accorder ce qui semblait être une faute grossière de Djimsiti (43).Mais les Milanais ont les nerfs solides et repartent de l’avant après la pause. Théo Hernandez passe d’abord tout proche de surprendre Musso sur coup franc (53). Et c’est finalement Rafael Leão, bien lancé par Messias, qui s’emmène le ballon de la tête et crucifie le portier bergamasque. Puis la folie. Hernandez, encore lui, remonte seul près de 70 mètres et fait se lever 80 000 tifosi en inscrivant le but du break. Avec cette défaite, l'Europe s'éloigne pour Bergame. Lescontraignent quant à eux, leurs rivaux intéristes à battre Cagliari ce dimanche soir s’il ne veulent pas leur offrir le titre., chantait Jeanne Mas...Onze ans après leur dernier, les Milanais eux n’en n’ont jamais été aussi proches.