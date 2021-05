Milan corrige la Juve

Face à une Juve trop inoffensive, le Milan a réalisé le coup parfait ce dimanche sur la pelouse du Juventus Stadium. Grâce notamment à deux bijoux de Brahim Díaz et Ante Rebić, les Milanais repartent de Turin avec la victoire et prennent trois points d'avance sur leurs adversaires du soir dans la lutte pour la qualification en Ligue des champions.

Milan, efficacité chirurgicale

Les lucarnes à la fête, au Juventus Stadium

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro - McKennie, Bentancur (Kulusevski, 67e), Rabiot, Chiesa (Dybala, 79e) - Morata, Ronaldo. Entraîneur : Andrea Pirlo.



AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Hernandez, Tomori, Kjær, Calabria - Kessié, Bennacer (Meité, 82e) - Çalhanoğlu, Díaz (Krunić, 70e), Saelemaekers (Dalot, 82e) - Ibrahimović (Rebić, 66e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Et de deux lu-lu, deux ! Grâce notamment aux réalisations splendides de Díaz et Rebić, l'AC Milan a fait très fort ce dimanche sur la pelouse du Juventus Stadium. En corrigeant la Juventus 3-0, les Milanais ont frappé un grand coup, prenant trois points d'avance sur leur adversaire du soir et effaçant leur différence de but particulière après la défaite 3-1 de l'aller. En face, les Turinois n'ont jamais vraiment semblé pouvoir rivaliser. Face à un Milan aussi en jambes, la marche était trop haute. Beaucoup trop haute.Durant le premier acte, on a bien du mal à reconnaître chez les Turinois l'équipe qui roule sur la Serie A depuis neuf saisons. Lesrentrent bien dans leur match, mais peinent à inquiéter outre-mesure Gigi Donnarumma. Cristiano Ronaldo et Álvaro Morata sont perdus en pointe de l'attaque turinoise, et semblent errer sans but. La Vieille Dame doit s'en remettre à son taulier de toujours Giorgio Chiellini pour se montrer dangereuse, mais le vétéran italien manque sa tête piquée (30). En face, les Milanais comprennent vite qu'il y a quelque chose à faire face à cette Juve méconnaissable. Less'enhardissent, s'invitent de plus en plus dans une défense turinoise d'abord solide puis de plus en plus friable. Dans le temps additionnel, le couperet tombe sur un coup franc a priori anodin de Çalhanoğlu : Brahim Díaz récupère le ballon après une sortie hasardeuse de Szczęsny, élimine Cuadrado et décoche une petite merveille d'enroulé en lucarne opposée (0-1, 45+1). Le Milan vire en tête à la pause, et c'est tout sauf un hold-up tant la Juve se montre incapable d'imposer son tempo.Dès l'entame, les Turinois combinent bien et Bentancur met Donnarumma à contribution (47). Malheureusement pour Pirlo, l'enthousiasme de ses joueurs fait pshit : la Juve est toujours aussi maladroite, et paye cash ses errements défensifs. Du côté du Milan, à l'inverse, ça déroule. Brahim Díaz est toujours aussi virevoltant et l'attaque milanaise, malgré la sortie sur blessure de Zlatan Ibrahimović, se déchaîne sur le but de Szczęsny. Si Franck Kessié manque son penalty (58), Ante Rebić nettoie à son tour les toiles d'araignée de la lucarne de Szczęsny (0-2, 78) avant de voir Fikayo Tomori couler la Juve d'une tête piquée (0-3, 82). Et 1, et 2, et 3-0. La fessée est cinglante pour la Juventus, alors que le Milan gagne des points précieux dans la course à la Ligue des champions. Les, eux, sont cinquièmes et affronteront un Inter Milan champion samedi prochain. Messieurs-dames, la Serie A !