Milan grignote la Lazio

Dominé en première période, Milan s'est refait une santé après la pause, avant de profiter d'un penalty pour gober la Lazio en fin de rencontre. Un succès minimaliste (1-0), mais précieux dans l'optique d'une éventuelle future qualification en C1 la saison prochaine.

Vendanges romaines

La grosse bavure de Durmisi

AC Milan (4-3-3) : Reina - Calabria (Laxalt, 67e), Musacchio, Romagnoli (Zapata, 68e), R. Rodríguez - Kessié, Bakayoko, Çalhanoğlu - Suso, Piatek (Cutrone, 84e), Borini. Entraîneur : Gattuso.



SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Bastos (Parolo, 81e) - Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinković-Savić, Lulić (Durmisi, 74e) - Correa (Caicedo, 47e), Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Depuis des semaines, en Italie , la course est lancée. Celle pour la quatrième place, qualificative pour la C1. Un sprint de longue haleine, où la Lazio et Milan ont longtemps fait du surplace ce samedi, en se neutralisant à San Siro, le temps d'une rencontre pas vraiment funky. Mais ça, c'était avant que Riza Durmisi n'offre un penalty grossier aux Lombards, que marquait Kessié. Du tout cuit pour les, qui restent ainsi cramponnés au 4rang de la Serie A. Pepe Reina , qui remplace un Donnarumma légèrement blessé, a à peine le temps de se chauffer les pognes que le voilà déjà obligé de sauver les miches des siens. Dès la 3minute de jeu, Correa s'amuse de la défense lombarde pour servir Immobile dans les seize mètres, mais l'avant-centre de la Lazio écrase son tir et Reina s'interpose parfaitement. Un début de rencontre à l'image de la première période : plus agressive, plus entreprenante et mieux rodée collectivement, la Lazio, dominatrice, enfile quelques belles occasions : Luis Alberto s'offre ainsi un relais avec Immobile avant de signer une frappe enchaînée captée sereinement par Reina, avant que Correa, servi par une passe acrobatique d'Immobile, ne banane une autre opportunité d'ouvrir le score. Lancé dans la surface par Luis Alberto , Immobile est lui aussi à deux doigts de briser la glace, mais son tir en première intention échoue sur le poteau lombard.Un ton en dessous, Milan garde tout de même la tête hors de l'eau, notamment en s'appuyant sur Bakayoko, qui fait le café au milieu et se permet même d'ajouter une pointe de chantilly, en atteste la roulette gourmande qu'il cale dès la 5minute de jeu. Lesfinissent même par foutre à leur tour la trouille à Strakosha, quand Piatek, bien servi par Calabria, catapulte un coup de tronche qui flirte dangereusement avec le poteau.Problème pour la Lazio : là voilà qui perd Correa, l'un de ses meilleurs atouts offensifs, sorti sur blessure après la pause et remplacé par Caicedo. Milan en profite pour remettre la patte sur le jeu, mais manque de clairvoyance dans la dernière passe, à l'image de Suso , qui oublie complètement Borini sur un contre qui aurait pu être fatal aux. Heureusement pour le, Durmisi tamponne grossièrement Musacchio dans la surface et l'arbitre n'a d'autre choix que de siffler penalty. Kessié transforme, San Siro chavire et la Lazio peut grimacer : les poulains de Simone Inzaghi dégringolent au 8rang de la Serie A, quand Milan consolide son assise sur la 4place.