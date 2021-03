Milan fait plier la Fiorentina

Fiorentina (4-4-2) : Dragowski (Terracciano, 44e) - Quarta (Kouamé, 79e), Milenković, Pezzella, Cáceres - Bonaventura, Pulgar (Callejón, 79e), Castrovilli (Venuti, 71e), Eysseric - Ribéry, Vlahovic. Entraîneur : Cesare Prandelli.



Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Dalot, Kjær, Tomori, Hernandez; - Tonali (Bennacer, 58e), Kessié - Saelemaekers (Castillejo, 58e), Çalhanoğlu (Meité, 89e), Brahim Diaz (Krunic, 80e) - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.

AC

Milan ne lâche pas l'affaire. Contrairement à la Juve , lesne comptent pas lâcher le titre si facilement à l'Inter et se sont imposés (3-2) au mental sur la pelouse de la Fiorentina. Bien lancés par une ouverture du score précoce de Zlatan Ibrahimović, les hommes de Stefano Pioli vont pourtant se faire surprendre par un sublime coup franc d'Erick Pulgarau quart d'heure de jeu. Au retour des vestiaires, Milan va même prendre un coup sur la tête quand Franck Ribéry, à l'origine puis à la conclusion d'un beau mouvement collectif, bat Gigio Donnarumma du pied gauche et redonne l'avantage à la FioPas suffisant néanmoins pour couler le, qui réagit six minutes plus tard : corner botté par Hakan Çalhanoğlu, prolongé par le courageux Simon Kjær pour Brahim Diaz qui conclut de près. L'AC Milan continue de pousser pour aller chercher la gagne et va parvenir à ses fins quand à la suite d'un petit ballon de Franck Kessié, Çalhanoğlu se couche bien et glisse du pied droit le cuir dans le petit filet du pauvre Pietro Terracciano, entré en jeu juste avant la pause. Avec ce précieux succès, le club de Paolo Maldini consolide sa seconde place et peut espérer plus que jamais à la C1.