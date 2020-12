Milan fait le show, Tottenham concède un nul fou

Non, tous les favoris du début de soirée européenne n'ont pas gagné ce mercredi en Ligue Europa. Car si Milan et Villarreal ont fait le job avec plus ou moins de buts, Tottenham a encaissé trois réalisations et concédé le nul pendant que Leicester s'est incliné.

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Groupe K

Groupe L

Braga est pressé, ce mercredi. Après sept minutes de jeu, les visiteurs collent deux pion coup sur coup : Tormena lance les hostilités sur un corner à la rémoise, et Esgaio signe le break sur un super boulot de Galeno. Oliveira, lui, égalise en chipant une horrible passe en retrait de l'arrière-garde portugaise. Pas grave, Horta trouvant le chemin des filets sur un nouveau débordement de Galeno. Lequel balance un cajou mérité de toute beauté (pendant que Vasilantonopoulos tente de l'imiter), et rime avec plus haut.Avec Iheanacho titularisé en pointe et Fofana entré dès la dix-septième minute, Leicester n'a pas forcé (zéro tir cadré, à la pause). En même temps, lesétaient déjà qualifiés. Alors, à quoi bon dépenser son énergie au cœur d'un calendrier gargantuesque ? Problème : Sayyadmanesh trouve la faille, en fin de partie. Au pire, lesfiniront deuxièmes.La belle performance de Galeno, qui voudra récupérer la place de leader lors de l'ultime journée.Sans Ibra, plus rien ne va ? Abandonné par son géant suédois lors de cette soirée européenne, Milan se fait allumer dès le premier quart d'heure. Outre la blessure de Kjær, Rogić profite d'une erreur de Krunić pour ouvrir le score avant d'envoyer une autre tentative à côté, et Édouard double la mise en trompant un Donnarumma qui vient pourtant de sauver son clan devant Christie. Du coup, l'ego des Italiens est touché et les locaux se rebellent en cinq minutes chrono : Çalhanoğlu plante d'abord son dix-huitième coup franc depuis 2013, et Castillejo égalise ensuite. Un Castillejo qui a même le ballon du 3-2 aux pieds, quelques secondes plus tard. Tant pis, ce sera pour Hauge qui fait la différence d'un exploit personnel suivi d'unde Díaz. Ça y est, le leader de Serie A a composté son ticket. Même en l'absence du Z.Sur la pelouse de Sivasspor, il ne faut qu'un nul à Villarreal pour s'assurer une présence dans l'un des deux premiers rangs. Alors, les Espagnols font le boulot. Sans emballer la rencontre, ni la délaisser. Mais en marquant quand même, par Chukwueze sur une situation bien construite. Pas hyper séduisant, mais largement dans les temps.Deux buts, deux actions litigieuses. Le penalty transformé par Cohen est en effet sévère, alors que la réalisation de Romero peut être considérée comme entachée d'une position de hors-jeu. Et puis c'est tout, hein.Le premier et minuscule point de Qarabağ, incapable de gagner en cinq matchs de Ligue Europa, mais qui est au moins parvenu à ne pas perdre.19minute, au Bosuilstadion : Hongla envoie une cartouche gagnante, que le gardien de Ludogorets ne peut que laisser passer. 53minute, toujours au Bosuilstadion : Oliveira-Souza trouve Despodov, qui remet l'église au milieu du village belge. Mais cette dernière se déplacera tout de même vers Antwerp, le coup de casque de De Laet signant la fin de la récréation et Benson enfonçant le clou avant l'expulsion de Grigore. Les voilà devant lesDes pénos, dont un obtenu grâce à Ndombele, qui font du bien. Car avant la transformation de Bale dans le temps additionnel de la première période, Tottenham est malmené. Michorl trompe même Hart, peu inspiré sur cette frappe lointaine. Dans le second acte, le milieu français se met encore en évidence en préparant un caviar pour l'inévitable Son. Lequel peut donc envoyer des caramels même sans son gourmand Kane, mais pas empêcher Eggestein de détruire un Hart à la main pas très ferme. Peu importe, Alli se charge du penalty avant le coup de sifflet final et croit faire triompher les siens... jusqu'au délice de Karamoko. Mourinho est furax, soyez-en persuadé.La finale du groupe Tottenham-Antwerp à venir, pour la première place.Le saviez-vous ? Théophile-Catherine évolue toujours au Dinamo Zagreb, et il a écopé d'un carton jaune sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Plus intéressant, son partenaire Petković ne tremble pas au moment de coller un péno au fond. 1-0, et même 2-0 quand Majer conclut une offensive brouillonne des siens. Terminé, bonsoir.Le saviez-vous ? Akinfeev protège toujours les cages du CSKA Moscou, et il soufflera sa 35bougie en avril prochain. Plus intéressant, le portier ne peut pas grand-chose sur la barre transversale rentrante de Vizinger. Merci pour tout, au revoir.Le mince espoir de Feyenoord, qui peut encore croire à la qualif' s'il va battre Wolfsberger à l'extérieur.Oui, on a le droit d'inventer de jolies actions collectives lorsqu'on s'appelle le Slovan Liberec. La preuve avec ce beau mouvement achevé par Mara, qui surprend La Gantoise. On a même le droit de plier la rencontre peu après le retour des vestiaires, alors que personne ne s'y attend. La preuve avec ce break de Yusuf, sur un coup franc indirect. N'en déplaise à Iaremtchouk, qui réduit la marque de loin. Pas suffisant, non.Largement dominateurs, les Allemands ? Certes. Sauf qu'avoir la possession de balle et se procurer des opportunités n'est pas synonyme de succès. Hoffenheim doit donc se satisfaire d'un point, comme l'Étoile rouge. De toute façon, les deux clubs poursuivront leur parcours dans l'épreuve.Le zéro pointé de La Gantoise, abonnée aux défaites en C3.