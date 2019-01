Milan et Piątek mettent Naples à la porte

Grâce à un doublé de Krysztof Piątek, titularisé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, Milan écarte Naples de la Coppa Italia (2-0) et file en demies. Une performance qui peut donner le sourire aux Rossoneri.

L'appel selon Piątek

Direction les demies ?

Milan (4-3-3) : Donnarumma - Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez - Kessié, Bakayoko, Paquetà (Rodríguez, 85e) - Castillejo, Piątek (Cutrone, 78e, Borini (Çalhanoğlu, 60e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Napoli (4-4-2) : Meret - Malcuit, Koulibaly, Maksimović, Ghoulam - F. Ruiz, Allan (Ounas, 45e), Diawara (Mertens, 58e), Zieliński - Insigne, Milik. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Réussir à faire bonne impression n'est pas toujours chose aisée, mais force est de constater que Krzysztof Piątek connaît la recette. Lors de son arrivée en Italie cet été au Genoa pour une somme dérisoire, il avait inscrit un quadruplé en une mi-temps pour son premier match officiel. Déjà en Coppa, face à Lecce, le 11 août dernier. Alors, pour sa première titularisation avec les, le bomber polonais a logiquement appliqué le même théorème pour tenter de porter Milan vers les demies. Avec succès, et les chants à sa gloire lors de sa sortie parlent pour lui.Depuis le début de la saison, l'attaquant international polonais a inscrit 9 de ses 19 buts toutes compétitions confondues dans la première demi-heure. Une statistique que Koulibaly et Maksimović n'ont pas vraiment pris au sérieux, à tort. Par deux fois, en l'espace de vingt minutes, l'arrière-garde napolitaine va céder sur un procédé similaire : une balle en profondeur, un appel de Piątek entre les deux centraux et deux coups de fusils qui laissent Meret pantois (10et 27). Le Napoli est sonné, au contraire d'un Milan et de son milieu Bakayoko-Kessié qui gratte tous les ballons et asphyxie la formation de Carlo Ancelotti Au retour des vestiaires, lesreviennent avec le couteau entre les dents et partent à l'assaut de la cage de Donnarumma. Principalement sur des corners vicieux, les Napolitains foutent le souk dans la surface milanaise et font passer des sueurs froides aux hommes de Gattuso. Milik est à deux doigts de trouver la clé d'entrée (47), alors que la frappe flottante d'Ounas est repoussée avec difficulté par Donnarumma (67). Milan file donc en demies d'une compétition qu'il n'a plus remportée depuis 2003. Et peut remercier un homme qui jouait encore à Cracovie il y a moins d'un an.