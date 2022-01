Milan et la Juve endorment San Siro

Bianconeri et Lombards se sont neutralisés, au terme d'un match relevé physiquement, mais anti spectaculaire (0-0).

Milan-Juve c'est pas rose, Milan-Juve c'est morose

Le vide de San Siro

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan - Calabria (Florenzi, 76e, Kalulu, Romagnoli, Hernandez - Tonali, Krunic (Saelemaekers, 60e) - Messias, Diaz (Bennacer, 60e), Leao (Rebic, 76e) - Ibrahimovic (Giroud, 28e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Juventus (4-2-3-1) : Szczesny - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro - Bentancur (Rabiot, 90e) , Locatelli (Arthur, 66e) - Cuadrado (Bernardeschi, 66e), Dybala (Kulusevski, 90e), McKennie - Morata (Kean, 74e). Entraîneur :Massimiliano Allegri.

Pas besoin de piolet pour franchir ce sommet-là. À peine d'un mousqueton. Ce Milan-Juve n'a pas volé très haut. Plutôt en rase-mottes. Pas de but, peu d'occasions, beaucoup de coups et pas mal de cartons. Zéro spectacle, zéro frisson et donc zéro-zéro.Sale soirée pour les esthètes. Disciplinés et exemplaires d'agressivité,comme Milanais ont d'emblée abandonné l'idée de la jouer. Le match vire tout de suite à la baston généralisée dans l'entrejeu, où les milieux des deux camps cassent allègrement les actions adverses. La régalade du dimanche soir a des airs de bouillabaisse amère, et l'allure du gueuleton ne s'arrange pas quand Ibrahimović, touché physiquement, est remplacé par Giroud à la demi-heure de jeu. Seuls Cuadrado coté piémontais et Leao dans le campajoutent un peu de sel à l'ensemble, en signant quelques dribbles osés et chaloupés. Bien trop peu, néanmoins, pour ensoleiller un premier acte testostéroné, mais laborieux.Rien ne change après la pause, alors que les moissonneuse batteuses du milieu de terrain continuent de découper en morceaux les rares velléités offensives. La pelouse désastreuse de San Siro, qui ressemble plus à un champ de patates qu'à un terrain de foot fonctionnel, n'arrange évidemment rien. Une terre aride qu'Allegri tente d'arroser en occasions en lâchant Arthur et Bernardeschi dans l'arène. Un coup pour rien : il n'y pas grand chose à siroter, et surtout pas d'occasions franches. Circulez, y'a rien à voir ? À peu près, oui. Tout cela accouche d'un zéro-zéro pas indécent dans le contenu, mais globalement rasoir. Une sale nouvelle pour les deux formations : la Juve stationne en dehors du top 4 de la Serie A, quand Milan cède le second rang du championnat au Napoli.