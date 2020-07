Milan et Ibra font le job à Sassuolo

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Müldür (Kyriakópoulos, 46e), Marlon, Peluso, Rogerio - Bourabia, Locatelli - Berardi, Raspadori Magnanelli, 46e), Haraslin (Boga, 46e, Đuričić, 68e) - Caputo (Traoré, 89e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.



AC Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Conti (Calabria, 11e), Kjær, Romagnoli (Gabbia, 32e), Hernandez (Laxalt, 46e) - Bennacer (Biglia, 79e), Kessié - Saelmaekers, Çalhanoğlu (Bonaventura, 79e), Rebić - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.

Increvable Zlatan Ibrahimović.Grâce à un doublé du Suédois, l'équipe de Stefano Pioli a enchaîné à Sassuolo un neuvième match de suite sans défaite en Serie A (1-2). Et mis du même coup fin à la belle série des, jusqu'ici invaincus depuis la reprise.Muet et furax d'être une nouvelle fois remplacé à l'heure de jeu face à Bologne , Ibra a rapidement remis l'église au milieu du village, d'une tête plongeante à la réception d'un centre de Çalhanoğlu (0-1, 19). Milanais le plus dangereux en première période, où lesont perdu deux défenseurs (Conti puis Romagnoli) sur blessure, le Suédois a eu l'opportunité de faire le break, mais a vu Consigli s'interposer sur sa tête piquée (33). Faute de se mettre à l'abri, Milan a offert l'égalisation à Caputo. Le buteur maison a inscrit son 19but en championnat, sur un penalty consécutif à une main involontaire de Çalhanoğlu (1-1, 42).L'international turc s'est immédiatement rattrapé, en lançant parfaitement Ibrahimović, auteur du doublé juste avant la pause, après avoir effacé Consigli (1-2, 45+2). En supériorité numérique dès la reprise, Bourabia ayant été exclu pour un second jaune au buzzer (45+7), les Lombards ont plutôt bien géré leur avantage après les citrons. Sans pour autant tuer le suspense. La faute notamment au poteau, qui a repoussé ce tir lointain de Bennacer (74), et à Consigli, auteur d'un triple arrêt devant Kessié et Bonaventura (81).Vainqueur pour la troisième fois de suite, le Milan repasse provisoirement devant Naples et la Roma, et occupe ce soir la cinquième place. Sassuolo dit de son côté définitivement au revoir à l'Europe. Bon, huitième, c'est déjà pas mal, hein.