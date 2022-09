Milan entame sa saison européenne par un nul à Salzbourg

Salzbourg (4-3-3) : Kohn - Dedić, Solet (Bernardo, 42e), Wöber, Ulmer - Capaldo, Seiwald, Kjærgaard - Kameri (Gourna-Douath, 65e), Okafor (Adamu, 93e), Fernando (Sesko, 65e). Entraîneur : Jaissle.



Milan (4-2-3-1) : Maignan - Calabria (Dest, 57e), Kalulu, Tomori, Hernández - Bennacer (Pobega, 57e), Tonali - Saelemaekers (Messias, 80e, De Ketelaere (Díaz, 70e), Leão - Giroud (Origi, 57e). Entraîneur : Pioli.

Jamais facile à jauger et à anticiper, ce Salzbourg.Lors de la première journée de Ligue des champions, le club autrichien a d'ailleurs mené la vie dure à un Milan pourtant favori et a récolté un bon nul. Si Giroud a allumé la première mèche de la partie en oubliant Leão sur l'action, c'est en effet Okafor qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu : d'un exploit personnel, l'attaquant a mis Kalulu sur les fesses et trouvé le chemin des filets de Maignan. Heureusement pour les Italiens, plutôt dominateurs malgré des difficultés à se montrer dangereux, Saelemaekers a égalisé en achevant un joli mouvement collectif avant la pause.Au retour des vestiaires, Fernando a envoyé une belle opportunité de but au-dessus des cages. La suite ? Pas grand-chose... Si ce n'est une petite colère de Calabria, révolté de devoir laisser sa place, quelques mots échangés entre les différents bancs et un arrêt décisif de Maignan devant Seiwald. C'est dire si la fin de la rencontre n'a pas été très enthousiasmante, les deux équipes se contentant de ce partage des points en dépit d'une ultime occasion pour Sesko... et d'un poteau touché par Leão dans le temps additionnel, tout de même.Rendez-vous maintenant contre le Dinamo à San Siro car mine de rien, voilà plus de neuf ans (le 18 septembre 2013 face au Celtic, pour être précis) que le grand Milan ne s'est plus imposé à domicile en C1.