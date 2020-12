Milan écarte Sassuolo

8

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Toljan (Müldür, 61e), Marlon, Ferrari, Rogério (Kyriakópoulos, 46e) - Bourabia, Lopez - Berardi, Traorè, Đuričić (Boga, 57e) - Defrel (Caputo, 46e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.



Milan AC (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez - Tonali (Krunić, 46e), Kessié - Saelemaekers (Castillejo, 79e), Díaz (Hauge, 57e), Çalhanoğlu (Maldini, 87e) - Leão. Entraîneur : Stefano Pioli.

Six secondes et un dixième.C'est le temps qu'il aura fallu à Rafael Leão pour mettre le Milan AC sur la voie d'un succès logique à Sassuolo (0-2). Et ainsi établir le record du but le plus rapide de l'histoire de la Serie A et des cinq plus grands championnats.Portés par le but ultra-rapide du Portugais, lancé par Çalhanoğlu et vainqueur de son duel avec Consigli, lesont roulé sur Sasòl en première période. Si un hors-jeu supposé de Saelmaekers a privé Çalhanoğlu du 2-0 (9), le Belge s'est rattrapé en mettant Milan à l'abri sur un caviar de Theo Hernandez, parfaitement mis sur orbite par Brahim DíazDerrière, les Lombards ont bien géré les débats. Peu mis en danger en dehors de cet enroulé de Traorè qui a flirté avec la lucarne (39), et de cette frappe puissante de Bourabia captée en deux temps par Donnarumma (76), les hommes de Stefano Pioli n'ont tremblé que quelques minutes après la réduction du score sur coup franc de Berardi. Mais ont tenu bon pour arracher leur neuvième succès en treize journées, et se relancer après deux nuls d'affilée. Le tout sans Ibra, Rebić ou Bennacer. Costaud.