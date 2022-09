Milan domine le Dinamo Zagreb

Milan (4-2-3-1) : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández - Bennacer (Krunić, 78e), Tonali (Pobega, 67e) - Saelemaekers (Messias, 78e), Brahim (Dest, 79e), Leão - Giroud (De Ketelaere, 68e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Dinamo Zagreb (5-3-2) : Livaković - Ljubičić, Perić, Šutalo, Ristovski (Drmić, 78e), Moharrami (Spikic, 63e) - Ivanušec, Mišić, Ademi - Petković (Baturina, 84e), Oršić (Marin, 84e). Entraîneur : Ante Čačić.

Leão en rafale.Le Milan a décroché sa première victoire dans le groupe E en dominant le Dinamo Zagreb à San Siro (3-1). Rafael Leão a une nouvelle fois joué le rôle de dynamiteur. Pas en réussite techniquement (23, 33), le Portugais a obtenu un penalty pour un contact avec Josip Šutalo. Olivier Giroud a appliqué la sentence (45), déjà son quatrième but de la saison, à la veille de l'annonce de la liste de Didier Deschamps... À peine la deuxième période entamée que Leão a remis le couvert en accélérant sur le côté gauche et en centrant pour la tête, victorieuse, d'Alexis Saelemaekers (47).En face, Sadegh Moharrami (28) et Mislav Oršić (35) ont menacé Mike Maignan, et ce même Oršić a relancé la partie du pied droit après un superbe relais avec Bruno Petković (56). Tommaso Pobega a toutefois redonné deux buts de marge aux Milanais sur un service de Théo Hernández, histoire d'éviter une frayeur (77). Le champion d'Italie s'impose logiquement et prend la tête du groupe, en attendant le match entre Chelsea et Salzbourg. Leader invaincu du championnat croate et tombeur desmardi dernier, le Dinamo voit de son côté sa belle dynamique s'arrêter.Ça manquait d'un brin de folić.